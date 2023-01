Alec Baldwin officiellement accusé d’homicide involontaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Alec Baldwin64 ans, a été officiellement accusé d’homicide involontaire pour la mort Rouiller tournage qui a quitté le directeur de la photographie Halyna Hutchins décédé à l’âge de 42 ans le 21 octobre 2021. Les accusations ont été déposées le 31 janvier par le premier procureur de district judiciaire du Nouveau-Mexique Mary Carmack-Altwies, selon Le New York Post. Aux côtés d’Alec, l’armurier du film Hannah Gutierrez-Reed, 25 ans, a également été inculpé, selon un communiqué publié lundi par le bureau du procureur du Nouveau-Mexique. “Le procureur de district et le procureur spécial se concentrent entièrement sur la garantie de la justice pour Halyna Hutchins”, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur du premier district judiciaire. Heather Brasseur. « Les preuves et les faits parlent d’eux-mêmes.

Le dépôt a eu lieu par e-mail et selon le communiqué, “le procureur de district et le procureur spécial Andréa Reeb ne fera aucune apparition publique ni n’accordera d’interviews aux médias. Les accusations surviennent un peu plus d’une semaine après que Mary a annoncé qu’elle poursuivrait les accusations. “Après un examen approfondi des preuves et des lois de l’État du Nouveau-Mexique, j’ai déterminé qu’il y avait suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de ‘Rust'”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. pour HollywoodLa Vie à l’époque.

Lors de la décision informelle du 19 janvier d’aller de l’avant avec les accusations, l’avocat d’Alec Luc Nikas de Quinn Emanuel a déclaré que l’homme de 64 ans combattrait les accusations. « Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire. M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons », a-t-il déclaré dans un communiqué obtenu par HL.

Au moment de l’incident, Alec était sur le plateau de tournage Rouiller, un film sur lequel il est crédité comme l’un des producteurs. Malheureusement, le père de sept enfants tenait une arme à feu qui a tiré sur le plateau et a entraîné la mort du défunt directeur de la photographie. Après le décès d’Halyna, sa famille a déposé une plainte pour mort injustifiée pour tenter d’obtenir justice pour elle. “Ce fils a perdu sa mère. C’est un jeune garçon qui n’aura jamais de mère », avait déclaré à l’époque l’avocat de la famille. « Et un homme qui a perdu sa femme, son âme sœur. Cela dure pour toujours et à jamais.

Suite à l’incident tragique, Alec a continué à faire plusieurs interviews pour réagir aux événements qui ont eu lieu. “Je ferais tout pour défaire ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré lors d’une interview en décembre 2021 avec ABC Nouvelles. Au cours de l’interview, Alec a insisté sur le fait qu’il était innocent. « La détente n’a pas été appuyée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a-t-il déclaré. Plus tard, le mari de Halyna, Matthieu Hutchins, a déclaré à NBC News qu’il était contrarié par Alec. “J’étais tellement en colère de le voir parler de sa mort si publiquement d’une manière aussi détaillée et ensuite de n’accepter aucune responsabilité après avoir juste décrit l’avoir tuée”, a-t-il déclaré.

Juste deux jours avant que les accusations formelles ne soient déposées contre Alec, sa femme, Hilaria Baldwin39 ans, a rompu son silence à ce sujet lors d’un épisode de son podcast Sorcières anonymes le 29 janvier. “Cela a été une période émouvante pour ma famille et je tiens à vous exprimer à quel point je suis reconnaissante pour votre soutien, votre gentillesse et votre raison”, a-t-elle déclaré, via PERSONNES. “Très honnêtement, sans cela, nous nous effondrerions. Alors merci beaucoup d’être notre rock en ce moment parce que je ne me sens pas si fort.

La fière maman a également noté comment avoir des conversations difficiles avec les enfants et comment certaines conversations sont trop adultes pour les enfants. « Les enfants sont des éponges et certaines conversations ne sont pas toujours adaptées à leur âge ; nous ne pouvons pas nier qu’ils ne ressentent pas l’énergie et ne captent pas certaines choses dans la famille », a-t-elle déclaré. Hilaria est la deuxième épouse d’Alec et ils sont mariés depuis 2012.

