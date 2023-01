Alec Baldwin officiellement accusé d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle de “Rust”

Alec Baldwin a été accusé au pénal pour son implication dans la fusillade mortelle “Rust” qui a conduit à la mort de Halyna Hutchins.

Baldwin a été officiellement inculpé mardi de deux chefs d’homicide involontaire coupable, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

L’armurier “Rust” Hannah Gutierrez-Reed a également été inculpé mardi.

“Aujourd’hui, nous avons franchi une autre étape importante pour obtenir justice pour Halyna Hutchins”, a déclaré la procureure de district Mary Carmack-Altwies dans un communiqué. “Au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus des lois et justice sera rendue.”

Le bureau du procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique a annoncé pour la première fois que Baldwin et Gutierrez-Reed seraient inculpés plus tôt en janvier. Le DA a informé le public qu’à la suite des accusations, Baldwin et Gutierrez-Reed seraient tenus de faire une première comparution après avoir reçu une convocation – généralement dans quelques jours. Les accusés peuvent comparaître virtuellement.

La prochaine étape du processus judiciaire devrait avoir lieu dans les deux prochains mois et si l’affaire devait être jugée, elle commencerait généralement dans six mois, selon un expert juridique.

“Nous devrions nous attendre à ce qu’une audience préliminaire se tienne dans les deux prochains mois. Lors de cette audience, un juge déterminera si un procès doit avancer”, a déclaré Kate Mangels, du cabinet d’avocats Kinsella Weitzman Iser Kump Holley, à Fox News Digital. “Si le juge détermine qu’un procès doit aller de l’avant, les dates des futures audiences et du procès seront probablement fixées à ce moment-là.”

“Les accusés ont droit à un procès rapide, et un procès devrait généralement commencer dans les six mois. Cependant, il est courant qu’un accusé ou un avocat de la défense demande une prolongation ou une prolongation, ce qui augmenterait le délai avant le début du procès. “

Il semble que Baldwin ne sera pas arrêté, et ce n’est pas rare, selon un autre expert juridique.

“Si vous savez exactement où se trouve l’accusé et qu’il ne représente généralement pas une menace pour la société, alors l’accusé peut être libre de son propre engagement”, a déclaré Matthew Barhoma, avocat de la défense pénale et d’appel de Los Angeles, fondateur de Barhoma Law, à Fox News Digital. .

Il a ajouté: “Certaines des conditions de libération qui pourraient être imposées à Baldwin incluent le fait de rester à l’écart des armes à feu et de rester propre et sobre.”

Peu de temps avant que les accusations ne soient officiellement déposées, la femme de Baldwin, Hilaria, a partagé un message de soutien sur Instagram.

“J’espère que vous comprenez à quel point votre soutien et votre gentillesse envers Alec et nos enfants signifient”, a-t-elle écrit en légende d’une photo de famille. “Merci d’être notre communauté et notre village. Vous nous aidez à être des parents et des partenaires plus forts pendant cette période inimaginable, découlant d’une tragédie aussi déchirante. Sachez que j’entends tous vos mots francs et chacun d’entre vous me rappelle me dire quotidiennement qu’il y a de la bonté dans le monde et que nous ne sommes pas seuls.”

“Alec, nous t’aimons et nous sommes là pour toi.”

Hutchins est décédé le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée sur le plateau. Le réalisateur de “Rust” Joel Souza a également été blessé lors de la fusillade dans une église de Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

Le département du shérif du comté de Santa Fe a passé l’année dernière à enquêter sur la façon dont les tournées en direct se sont rendues sur le plateau de tournage. Gutierrez-Reed et le réalisateur adjoint Dave Halls étaient les seuls autres membres de l’équipe qui auraient manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau.

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade meurtrière et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

L’avocat de Baldwin a précédemment qualifié la décision d’accuser l’acteur d’homicide involontaire d'”erreur judiciaire”.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel à Fox News Digital dans un communiqué. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Baldwin et Gutierrez-Reed ont été “inculpés à titre subsidiaire”. Cela signifie qu’un jury décidera non seulement si les deux sont coupables, mais décidera également à quelle définition d’homicide involontaire leurs actions relèvent.

Homicide Involontaire est un crime de classe D passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

Le deuxième chef d’accusation de Baldwin est un homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui “exige la preuve qu’il y a eu plus qu’une simple négligence impliquée dans un décès”, selon le bureau du procureur. Il est également passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

Cependant, cette charge comprend une amélioration de l’arme à feu. S’il est reconnu coupable de l’amélioration, Baldwin risquerait une peine obligatoire de cinq ans de prison.

