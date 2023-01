Alec Baldwin officiellement accusé de fusillade mortelle — RT Games & Culture

Les procureurs du Nouveau-Mexique ont inculpé l’acteur hollywoodien Alec Baldwin de deux chefs d’homicide involontaire coupable lors de la mort par balle en octobre 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de son film occidental “Rust”.

Les accusations ont été officiellement déposées mardi à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, inculpant à la fois Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed, qui travaillaient comme armurier fournissant les armes utilisées sur le plateau. Hutchins a été abattu lorsque Baldwin a tiré un revolver de calibre .45 des années 1880, prétendument après avoir appris que l’arme était “du froid,” ce qui signifie qu’il n’était pas chargé de vraies balles.

Dans ses rôles de star et de producteur du film, Baldwin n’a pas réussi à « atténuer de nombreux imprudents et dangereux » actions sur le plateau “Rust”, selon les procureurs. “Le jour de la fusillade, les preuves montrent qu’au moins une douzaine d’actes ou d’omissions d’imprudence se sont produits dans le court laps de temps précédant le déjeuner et l’heure de la fusillade, et cela n’inclut pas le maniement imprudent de l’arme à feu. par Baldwin.















L’acteur aurait répété pour une scène lorsqu’il a pointé le pistolet vers la caméra, que Hutchins utilisait. La balle a tué Hutchins et blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Un avocat de Baldwin, qui fait également face à des poursuites civiles pour la fusillade, a appelé l’acte d’accusation “une terrible erreur judiciaire” ajouter, “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage.

Le premier procureur du district judiciaire de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, et le procureur spécial Andrea Reeb ont annoncé leur intention d’inculper Baldwin et Gutierrez-Reed au début du mois. Une enquête sur la fusillade a trouvé des preuves suffisantes pour justifier des accusations d’homicide involontaire, a déclaré le procureur de district. “Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice.”















David Halls, directeur adjoint de “Rust”, a accepté de plaider coupable à une accusation de délit pour sa manipulation du revolver chargé. Il a remis l’arme à Baldwin, tandis que Gutierrez-Reed était en charge des armes sur le plateau.

“Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui”, dit Reeb, le procureur spécial. “C’est si simple.”

Le tournage de “Rust”, qui avait été suspendu depuis la mort de Hutchins, devait reprendre ce mois-ci, Baldwin jouant toujours le rôle principal et Souza réalisant toujours.