Alec Baldwin nuance Gillian Anderson après le scandale d’accent d’Hilaria

Le 27 décembre, Hilaria a abordé la controverse sur son héritage, en disant dans une vidéo Instagram: «Si je parle beaucoup espagnol, j’ai tendance à les mélanger et si je parle plus anglais … alors je mélange cette. » Elle a ajouté: « Je ne vais pas m’excuser pour le temps que j’ai passé dans deux pays et je ne vais pas m’excuser pour le fait que je parle deux langues et je ne vais pas m’excuser pour le fait que J’ai deux versions de mon nom. «

Trois jours plus tard, le professeur de yoga s’est entretenu avec Le New York Times à propos de la critique et a déclaré que les gens « m’ont déformé » quand elle a senti qu’elle avait partagé l’histoire de sa vie « encore et encore ».

Alec a également défendu sa femme ces derniers jours, après que le couple ait accueilli leur sixième enfant, sa fille. Lucie, avec l’aide d’un substitut. Une personne a commenté l’annonce Instagram de Hilaria le 1er mars, écrivant: « Qui est la mère? Elle n’était pas enceinte. Elle a accouché il y a six mois. » A quoi Alec a répondu, « vous devriez fermer le f-k et vous occuper de vos propres affaires. »

Hilaria et Alec sont aussi maman et papa Carmen, 7; Rafael, 5; Léonard, 4; Roméo, 2; et Eduardo, presque 6 mois.