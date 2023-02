Alec Baldwin : les proches ukrainiens du directeur de la photographie assassiné portent plainte

SANTA FE, Nouveau-Mexique –

Les proches basés en Ukraine d’un directeur de la photographie assassiné réclament des dommages-intérêts pour sa mort à l’acteur Alec Baldwin dans le cadre d’une fusillade mortelle sur le tournage d’un film occidental, dans le cadre d’un procès civil déposé jeudi à Los Angeles.

La nouvelle poursuite contre Baldwin a été déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles au nom des parents et de la sœur cadette de Hutchins, qui travaille comme infirmière en Ukraine à la périphérie de la capitale Kyiv et est mariée à un combattant ukrainien dans la guerre avec Russie.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée peu de temps après avoir été blessée lors d’une répétition du film “Rust” en octobre 2021 dans un ranch de tournage à la périphérie de Santa Fe. Baldwin pointait un pistolet sur Hutchins lorsqu’il s’est déchargé, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Il allègue la négligence et la dépravation des avantages, sur la base du soutien émotionnel ou financier que Hutchins a précédemment fourni à la jeune sœur Svetlana Zemko et aux parents Olga Solovey et Anatolii Androsovych. Le procès désigne également comme accusés une longue liste de membres d’équipage de “Rust”, un fournisseur de munitions, des producteurs du film et des entreprises affiliées.

Séparément, Baldwin et le superviseur des armes Hannah Gutierrez-Reed sont confrontés à des accusations criminelles d’homicide involontaire devant le tribunal de district du Nouveau-Mexique, avec une première comparution à distance prévue plus tard ce mois-ci au cours de laquelle des plaidoyers peuvent être inscrits. Baldwin et Gutierrez-Reed ont juré de contester les accusations, tandis qu’un directeur adjoint a accepté de plaider coupable à des accusations moins graves.

Gloria Allred, avocate basée à Santa Monica, en Californie, a décrit Zemko comme une infirmière des urgences qui élève un bébé et un enfant de 4 ans pendant que son mari se bat au nom de l’Ukraine dans la guerre avec la Russie.

Lors d’une conférence de presse, Allred a déclaré que Zemko “avait une relation très étroite et aimante avec sa grande sœur, Halyna, et elle est convaincue que quiconque est responsable de sa perte doit être tenu pour responsable”.

Les avocats de Baldwin n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

Matthew Hutchins, veuf de Halyna Hutchins, a conclu un règlement non divulgué avec Baldwin et d’autres producteurs de Rust à la fin de l’année dernière. Une partie du règlement demande à Matthew d’être producteur sur “Rust” car il reprend potentiellement le tournage.

Baldwin a cherché à blanchir son nom en poursuivant en justice les personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture de l’arme chargée. Baldwin, également coproducteur de “Rust”, a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était sans danger.

Dans son procès, Baldwin a déclaré que tout en travaillant sur les angles de caméra avec Hutchins, il a pointé le pistolet dans sa direction et a tiré en arrière et a relâché le marteau de l’arme, qui s’est déchargé.

Le nouveau procès contre Baldwin, bien que déposé en Californie, s’appuie sur les dispositions de la loi de l’État du Nouveau-Mexique concernant la privation des avantages, également connue sous le nom de “perte de consortium”.