Alec Baldwin jure de se battre pour la fusillade de Rust – alors que la famille de Halyna Hutchins dit qu’il a fait preuve de «mépris pour la vie humaine» | Nouvelles américaines

Le premier signe de jugement criminel

Il a fallu plus d’un an depuis la mort de Halyna Hutchins pour que ces accusations soient annoncées, mais pour sa famille et ses amis, cela représente une étape vers la responsabilité.

J’ai parlé à plusieurs personnes qui travaillaient sur le plateau de tournage, qui se sont plaintes à l’époque de ce qu’un individu a décrit comme un “mépris total” pour le bien-être et la sécurité des acteurs et de l’équipe.

Il y a eu un certain nombre de poursuites civiles et de contre-poursuites déposées alors que le jeu du blâme et du contre-blâme s’est joué. Mais c’est le premier signe de tout jugement criminel.