Alec Baldwin intente une action en justice dans le tournage de “Rust”, accusant l’équipage de négligence, cherche à “effacer son nom”

Alec Baldwin a déposé vendredi une plainte reconventionnelle et cherche à “laver son nom” après le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de “Rust” en octobre dernier.

Dans le procès, Baldwin accuse trois des membres d’équipage et l’homme qui a fourni les balles de négligence.

Baldwin a nommé ces quatre personnes comme contre-accusés dans une poursuite intentée contre lui l’année dernière. Dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, Baldwin a affirmé qu’il comptait sur les quatre personnes pour s’assurer que le plateau de tournage était en sécurité.

Il a noté qu’il avait ressenti “un chagrin immense” et qu’il avait fait face à un “péage émotionnel, physique et financier”.

“Il ne fait aucun doute que d’autres ont souffert de la négligence des accusés croisés bien plus que Baldwin”, a écrit l’avocat de Baldwin, Luke Nikas de Quinn Emanuel, dans le procès, faisant référence à la mort de Hutchins, comment le fils de Hutchins a perdu sa mère. et comment le réalisateur Joel Souza s’est blessé à l’épaule.

“Bien que cela ne soit en aucun cas comparable, Baldwin doit vivre avec l’immense chagrin et le bilan émotionnel, physique et financier qui en résulte, causés par le fait que la conduite négligente, les assurances et la supervision des contre-accusés lui ont mis une arme chargée dans la main et l’a amené, Hutchins et tous les autres sur le plateau à croire que son utilisation dirigée de l’arme était sans danger”, a poursuivi le costume.

“Plus que n’importe qui d’autre sur ce plateau, Baldwin a été considéré à tort comme l’auteur de cette tragédie. Par ces demandes reconventionnelles, Baldwin cherche à blanchir son nom et à tenir les coaccusés responsables de leur inconduite.”

La plainte croisée de Baldwin rejette la faute sur Hannah Gutierrez Reed, une armurière sur le plateau, David Halls, le premier assistant réalisateur, Sarah Zachry, l’accessoiriste et Seth Kenney, le fournisseur de munitions.

À l’anniversaire de la mort de Hutchins, Baldwin s’est rendu sur Instagram pour partager un hommage au défunt directeur de la photographie.

“Il y a un an aujourd’hui…” Baldwin, 64 ans, a légendé l’image de Hutchins. L’acteur a limité les commentaires sur la publication Instagram, mais les fans ont pu écrire quelques réflexions.

“Une si triste journée pour vous tous”, a écrit une personne. “Mes plus sincères condoléances à sa famille et à vous”, a ajouté une autre personne. D’autres ont critiqué Baldwin pour avoir partagé le message, une personne écrivant: “Inapproprié. Cela pourrait être très mal compris.”

“Vous êtes audacieux”, a déclaré un autre commentateur.

Hutchins est mort lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée alors qu’il répétait une scène sur le tournage du film du Nouveau-Mexique le 21 octobre 2021. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle et à nouveau lors d’un récent épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché.

