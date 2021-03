Alec Baldwin fuit à nouveau Twitter, traqué par les fans en colère de Gillian Anderson pour sa fouille sournoise à ses «  accents de commutation  »

La tentative d’Alec Baldwin de défendre sa femme contre les accusations de falsification de l’espagnol en invoquant le passage sans faille de Gillian Anderson entre les accents s’est retournée contre lui et l’a forcé à quitter Twitter pour la deuxième fois cette année.

Dans une longue vidéo de 10 minutes publiée sur Instagram, l’acteur de 62 ans a expliqué qu’il était de nouveau hors de Twitter, car « Vous ne pouvez plus faire d’ironie aux États-Unis parce que les États-Unis sont un endroit tellement tendu et stressé » et Twitter en particulier était plein de « Un ** trous. » Baldwin a continué à professer son amour pour sa femme et ses enfants et à dire à quel point sa vie était belle et épanouissante maintenant qu’il travaille moins et passe plus de temps avec eux.

La tempête de commentaires négatifs dirigés contre Baldwin est venue après sa fouille subtile sur son collègue acteur Gillian Anderson – qu’il n’a jamais mentionné par son nom dans la vidéo mais qu’il a prétendu admirer. Certains de ses fans ont été surpris de l’entendre parler avec un accent américain dimanche dernier en acceptant un Golden Globe Award pour sa performance dans The Crown. Anderson a joué le premier ministre britannique Margaret Thatcher dans la quatrième saison du drame Netflix et a donc parlé avec un accent britannique.

«Changer d’accents? Cela semble … fascinant, » Baldwin a tweeté, reliant une histoire de CNN sur les accents d’Anderson. L’allusion implicite était à sa femme, Hilaria Baldwin, qui a pris beaucoup de critiques l’année dernière pour avoir prétendument simulé un accent espagnol en public dans le cadre d’un « con » pour paraître plus exotique et intéressant qu’elle ne l’est en réalité.

Au milieu du scandale, Hilaria s’est excusée de ne pas être « plus clair » sur son héritage mixte américano-espagnol contesté et a déclaré qu’elle se sentait appartenir aux deux cultures. Son mari a quitté Twitter à la mi-janvier en raison de la controverse, mais est revenu plus tard, suivant un modèle établi de longue date d’une relation d’amour-haine avec la plate-forme.

La maîtrise d’Anderson des accents américains et britanniques n’est pas seulement due à son talent d’actrice, mais aussi à son histoire familiale. Née à Chicago, dans l’Illinois, elle a déménagé avec sa famille à Londres et y a passé une décennie avant de retourner aux États-Unis et de s’installer au Michigan. Dans des interviews, elle a déclaré que son accent britannique d’origine avait fait d’elle une cible à l’adolescence.Elle a donc adopté l’accent du Midwest, mais est restée bidialectale, basculant facilement entre les deux.

En plus de Thatcher, Anderson a joué un certain nombre de personnages britanniques dans sa carrière, y compris Lady Honoria Dedlock dans une adaptation de la BBC du roman de Charles Dickens « Bleak House » et le sexologue Dr Jean Milburn dans la comédie dramatique de Netflix Sex Education, à nommez-en quelques-uns.

Certains de ses fans (ou ceux qui détestent Baldwin) sur Twitter ont remporté un tour de victoire après avoir éjecté la star de Saturday Night Live. « S’il vous plaît, pourquoi les hommes sont-ils si fragiles? » a fait remarquer un commentateur. Un autre a dit que c’était drôle de voir comment Baldwin avait été critiqué pour avoir été impoli envers Anderson et avoir démoli.

Alec Baldwin a supprimé Twitter parce qu’il était impoli à propos de Gillian Anderson, puis a appelé tout le monde sur les connards de Twitter 🤣 – mia (@teddyandaddison) 4 mars 2021

Je suppose que personne n’a dit à Alec Baldwin que nous avions interdit le discours Twitter sur les accents de Gillian Anderson en 2012 – Bretagne (@hadyoubigtime) 4 mars 2021

Alec, chérie, ce n’est pas la même chose. Votre femme était Rachel Dolezal-ing dans chaque talk-show. Jamais dit à une âme qu’elle était du Massachusetts. GA a dit à tout le monde qu’elle était née à Chicago, avait grandi en Grande-Bretagne. Elle n’est pas allée à la télé en prétendant être Julia Child🙄 – KnowleItAll👽 (@KnowleItAll) 4 mars 2021

