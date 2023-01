Alec Baldwin fera face à des accusations pour le tournage de “Rust” — RT Games & Culture

Alec Baldwin sera accusé d’homicide involontaire pour la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de “Rust” en 2021. L’armurier du film fait face aux mêmes accusations pour son rôle dans l’autorisation de balles réelles dans l’arme qui a tué Hutchins.

La procureure du premier district judiciaire de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, et la procureure spéciale, Andrea Reeb, ont annoncé jeudi leur décision dans une déclaration aux médias américains.

“Après un examen approfondi des preuves et des lois de l’État du Nouveau-Mexique, j’ai déterminé qu’il existe suffisamment de preuves pour déposer des accusations criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de “Rust””, Carmack-Altwies a déclaré dans un communiqué. “Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice.”















Hutchins a été tué après qu’une arme à feu brandie par Baldwin ait explosé pendant les répétitions. Le tir a également blessé le réalisateur Joel Souza. Baldwin a insisté dans des entretiens avec les médias sur le fait qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette, mais un rapport du FBI obtenu par ABC News en août a conclu que l’arme – un revolver à simple action Pietta de calibre .45 – n’aurait pas pu se décharger si la gâchette n’avait pas été appuyée.

L’un des chefs d’accusation d’homicide involontaire auquel Baldwin est confronté concerne la mort par négligence de Hutchins, tandis que l’autre concerne la commission d’un homicide involontaire coupable au cours d’un acte par ailleurs licite, pour lequel les procureurs devront prouver qu’il s’agit d’une négligence grave. Cette dernière accusation comprend une amélioration des armes à feu, ce qui porte la peine à une peine minimale obligatoire de cinq ans de prison.

On ne sait toujours pas comment les balles réelles ont fait leur chemin dans le revolver. Hannah Gutierrez-Reed, qui fait face aux mêmes accusations que Baldwin, a déjà poursuivi le fournisseur de munitions de l’ensemble, accusant la société de mélanger des balles réelles et à blanc. Il est également difficile de savoir si Gutierrez-Reed ou un autre membre d’équipage a annoncé que l’arme était “chaude” ou “froide”, et si toutes les personnes impliquées ont compris que “chaud” implique généralement une arme chargée soit à blanc, soit à balles réelles.

Baldwin lui-même a poursuivi Gutierrez-Reed et d’autres membres d’équipage, affirmant qu’on lui avait assuré que l’arme était «froide» immédiatement avant l’incident.

Plus tôt cette année, le Nouveau-Mexique a infligé une amende de 136 793 $ à la société de production derrière “Rust” pour une série d’infractions à la sécurité, dont deux décharges accidentelles de fusils et des fusils de chasse laissés sans surveillance sur le plateau.