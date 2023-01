Alec Baldwin fait face à une accusation d’homicide involontaire dans une fusillade mortelle “Rust”

L’acteur et producteur Alec Baldwin sera accusé d’homicide involontaire dans le tournage fatal en 2021 d’un directeur de la photographie sur le tournage d’un western au Nouveau-Mexique Rouillera déclaré jeudi le procureur de la région de Santa Fe dans un communiqué.

L’armurier Hannah Gutierrez Reed, qui a supervisé les armes utilisées dans le film, fait face à la même accusation dans l’incident, selon DA Mary Carmack-Altwies. Les accusations seront probablement déposées d’ici la fin janvier.

Halyna Hutchins, la directrice de la photographie de 42 ans, et Joel Souza, le réalisateur du film, “ont été abattus lorsqu’une arme à feu a été déchargée par Alec Baldwin” en octobre 2021, a déclaré le bureau du shérif du comté de Santa Fe à l’époque. Hutchins est décédé après avoir été transporté d’urgence dans un hôpital d’Albuquerque, mais Souza a survécu. Aucune accusation ne sera déposée en relation avec les blessures de Souza, selon le communiqué.

Photo de Mat Hayward/Getty Images pour AMC Networks



En vertu de la loi du Nouveau-Mexique, l’homicide involontaire est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison. Le premier assistant réalisateur David Halls a accepté de plaider coupable à l’accusation d’utilisation par négligence d’une arme mortelle, indique le communiqué.

Salles et Gutierrez Reed tous les deux manient l’arme avant qu’il ne soit remis à Baldwin le jour de l’incident, a noté le Wall Street Journal.

“Les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de Rust”, a déclaré Andrea Reeb, procureur spécial chargé de l’affaire, dans le communiqué. “Au Nouveau-Mexique, il n’y a pas de place pour des décors de cinéma qui ne prennent pas au sérieux l’engagement de notre État en matière de sécurité des armes à feu et de sécurité publique.”

L’avocat de Baldwin, Luke Nikas, a déclaré que la décision “déforme” la tragédie de la mort de Hutchins, en une déclaration rapportée par Deadline.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage”, a déclaré Nikas. “Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles.”

Dans une déclaration envoyée par e-mail à CNET, les avocats de Gutierrez Reed ont déclaré que les accusations “sont le résultat d’une enquête très erronée et d’une compréhension inexacte de tous les faits”.

“Hannah est, et a toujours été, très émue et triste à propos de ce tragique accident. Mais elle n’a pas commis d’homicide involontaire”, ont déclaré les avocats Jason Bowles et Todd J. Bullion. “Nous avons l’intention de révéler toute la vérité et pensons qu’Hannah sera exonérée d’actes répréhensibles par un jury.”

Les représentants de Baldwin et Halls n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.