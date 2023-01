Alec Baldwin fait face à des accusations d’homicide involontaire: un regard sur l’histoire de la star de “Rust” dans les gros titres

Hollywood est connu pour ses personnages remarquables, à la fois à l’écran et hors tension.

Parmi ceux qui ont retenu l’attention du public pendant des décennies figure Alec Baldwin, l’acteur nominé aux Oscars qui fait face à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire pour la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, ont annoncé jeudi les procureurs.

En octobre 2021, une arme à feu Baldwin a été informée qu’elle était “froide” ou déchargée, sur le tournage du film “Rust”, déchargée, tuant Hutchins. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé mais s’est rétabli.

L’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, fait également face à deux chefs d’homicide involontaire.

LES ARRESTATIONS ET LES SCANDALES D’ALEC BALDWIN AU FIL DES ANNÉES, DE LA COMBAT SUR LES PLACES DE STATIONNEMENT AU TICKET DE VÉLO INCORRECT

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas de Quinn Emanuel, à Fox News Digital après la nouvelle. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Si Baldwin est reconnu coupable d’homicide involontaire, il risque jusqu’à 18 mois de prison. Cependant, s’il est reconnu coupable de cette accusation, plus une amélioration de l’arme à feu, il pourrait purger une peine obligatoire de cinq ans, selon la déclaration du procureur de district.

Voici un aperçu de certaines des apparitions de Baldwin dans les gros titres au fil des ans.

1995

Lorsque Baldwin, maintenant âgé de 64 ans, et sa femme Kim Basinger ont ramené leur fille nouveau-née Ireland à la maison en octobre 1995, il s’est disputé avec un paparazzo.

Selon le Los Angeles Times, Baldwin a frappé le photographe, se cassant prétendument le nez.

À l’époque, Baldwin a été accusé d’un chef d’accusation de coups et blessures lorsque le photographe Alan Zanger a intenté une action en justice d’un million de dollars. Finalement, l’acteur a été acquitté après qu’un jury ait reconnu qu’il avait agi en état de légitime défense.

2007

Un message vocal en colère que Baldwin a laissé à sa jeune fille Ireland a été divulgué en ligne en 2007.

Ireland, alors âgée de 11 ans, n’a apparemment pas répondu à l’appel téléphonique prévu de Baldwin, ce qui a incité l’acteur à la traiter de “petit cochon grossier et irréfléchi”. Il a dit qu’elle avait besoin d’elle “a– redressé” et qu’elle “l’a humiliée [him] pour la dernière fois”, selon Gens. L’acteur et son ex-femme étaient apparemment dans une vilaine bataille pour la garde à l’époque.

“Je suis désolé, comme tous ceux qui me connaissent le savent, d’avoir perdu mon sang-froid avec mon enfant”, a déclaré Baldwin dans un communiqué sur son site Web, selon le Daily Mail. “J’ai été poussé à bout par l’aliénation parentale pendant de nombreuses années maintenant. Vous devez passer par là pour comprendre. (Bien que j’espère que vous ne le ferez jamais.) Je suis désolé pour ce qui s’est passé.”

En 2015, l’Irlande a posté une photo sur Instagram se moquer de l’incident qui, selon elle, s’est transformé en “une affaire plus importante qu’elle ne l’était”.

ALEC BALDWIN ‘RUST’ SHOOTING: LES AVOCATS DE L’ARMOURIER REJETENT LES ALLÉGATIONS D'”INEXPÉRIENCE”, QUESTIONNENT DES MUNITIONS EN DIRECT SUR LE PLATEAU

2011

Pendant plusieurs années, l’image publique de l’acteur s’est envolée lorsqu’il a remporté une nomination aux Oscars, a revigoré sa carrière avec “30 Rock” et a commencé à sortir avec Hilaria Hayward-Thomas, qui est finalement devenue sa femme.

En décembre 2011, Baldwin a attiré une certaine attention négative lorsqu’il a été expulsé d’un vol d’American Airlines pour avoir refusé d’éteindre son téléphone à bord.

Sur Twitter à l’époque, Baldwin écrivait : “Hôtesse de l’air sur American [Airlines] m’a ennuyé 4 en jouant à WORDS W FRIENDS alors que nous étions assis à la porte, sans bouger.”

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’une enquête sur l’incident était une possibilité à l’époque.

Le porte-parole de Baldwin, Matthew Hiltzik, a déclaré dans une déclaration à Fox News : “Alec a été invité à quitter le vol pour avoir joué à Words with Friends alors qu’il était garé à la porte d’embarquement. Il aime tellement le WWF qu’il était prêt à quitter un avion pour cela, mais il a déjà embarqué sur un autre vol AA.”

2012

À l’été 2012, le photographe du New York Daily News, Marcus Santos, a affirmé que Baldwin l’avait frappé au visage devant le bureau des licences de mariage de la ville de New York. L’acteur était là pour récupérer sa licence de mariage avant son mariage avec Hilaria.

Le point de vente a capturé des images de l’acteur poussant le photographe.

Quelques jours plus tard, Baldwin s’est emporté avec un autre photographe, l’attrapant par le bras et lui disant de “fermer la f— up.”

2013

Un peu plus d’un an plus tard, Baldwin a de nouveau affronté un paparazzo à l’extérieur. Il a été rapporté à l’époque que des sources alléguaient que le photographe était l’agresseur. Cependant, le photographe a déclaré à un média : “Tout ce que je peux dire, c’est que je faisais mon travail, que je lui posais des questions normales, et il a flippé. C’est tout.”

Les forces de l’ordre ont été appelées sur l’incident, et les deux hommes ont admis s’être bousculés et ont accepté de ne pas porter plainte.

Des mois plus tard, lors d’une nouvelle confrontation avec les paparazzi, Baldwin aurait utilisé une insulte homophobe.

COMMENTAIRES D’ANGELINA JOLIE SUR L’INCIDENT DE TIR D’ALEC BALDWIN: “IL EXISTE CERTAINES PROCÉDURES”

Il a affirmé à l’époque qu’il n’avait pas utilisé d’insulte et avait été mal entendu, mais a admis plus tard avoir utilisé le terme nuisible et a déclaré sur Twitter qu’il le “retirerait” de son vocabulaire.

Peu de temps après, son talk-show “Up Late” a été annulé.

2014

En 2014, Baldwin a été arrêté et menotté après être devenu “belligérant” avec un policier qui l’a arrêté pour avoir fait du vélo dans la mauvaise direction sur la Cinquième Avenue. À l’époque, Baldwin n’avait aucune pièce d’identité sur lui.

Un Baldwin furieux s’est ensuite rendu sur Twitter pour dénoncer son arrestation, affichant le nom et le numéro de badge de l’agent qui a procédé à l’arrestation. Sa diatribe s’est poursuivie par une déclaration selon laquelle les responsables de New York sont simplement “désespérés pour les revenus et soucieux de criminaliser un comportement autrefois considéré comme bénin”.

Après l’arrestation liée à la bicyclette, Baldwin a déclaré au magazine New York qu’il était prêt à quitter sa vie publique et à quitter la ville, à une heure de train de l’endroit où il a grandi à Long Island. Il a ajouté : “New York a changé”.

“Je pense que tout cela est plus une réflexion sur lui que sur le vélo et l’état du vélo”, a déclaré Caroline Samponaro, directrice de la défense du vélo chez Transportation Alternatives, au New York Times à propos de l’incident de 2014. “Il fait la une des journaux. beaucoup, et c’est généralement quelque chose de désagréable.”

2016

Une fois de plus, Baldwin ne s’est pas retenu lorsqu’il a été bouleversé par un photographe à Beverly Hills, en Californie.

Lorsqu’il a été irrité par le paparazzo, Baldwin a été photographié debout près de son visage et criant.

On aurait pu entendre l’acteur dire : “Tu es une ordure”, “Tais-toi” et “Tiens-toi loin de ma femme”, entre autres.

2018

L’acteur aurait frappé un homme à Manhattan le 2 novembre 2018, après avoir eu une vive dispute sur une place de parking.

Baldwin a affirmé qu’un membre de sa famille détenait une place de stationnement lorsqu’un homme conduisant un break s’est arrêté et l’a pris, a déclaré la police à l’Associated Press. Les hommes se disputaient et se poussaient avant que Baldwin ne devienne violent, ont ajouté des responsables.

La victime présumée a été soignée pour une blessure à la mâchoire gauche et transportée dans un hôpital voisin.

Baldwin a plaidé coupable à une violation de harcèlement au deuxième degré et a accepté la recommandation du procureur de district de suivre un court programme de gestion de la colère dans le cadre de son plaidoyer. Il a également dû payer une surtaxe obligatoire de 120 $.

2023

Baldwin a attiré beaucoup de critiques en ligne lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour demander à ses abonnés de l’aider à amener sa femme Hilaria à 1 million d’abonnés sur l’application de médias sociaux pour son anniversaire.

Il a posté quatre vidéos de lui avant la date, ainsi que le jour de son anniversaire, demandant à ses fans de la suivre, expliquant “les médias sociaux sont une grande partie de sa plate-forme en termes de promotion de son travail”, et qu’il signifierait beaucoup pour elle d’atteindre ce jalon.

À un moment donné, il a même demandé l’aide de sa fille de 9 ans, Carmen, en publiant une vidéo d’elle disant : “Suivez ma mère sur Instagram, s’il vous plaît et merci”.

Les internautes ne pensaient pas que le geste était aussi doux que lui. Beaucoup l’ont appelé pour “apprendre à (ses) enfants que les mauvaises choses sont importantes”. Un utilisateur a écrit : “enseigner à vos enfants que leur estime de soi est basée sur les médias sociaux est dérangeant”.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également appelé Hilaria pour vouloir de nouveaux abonnés, affirmant qu’elle ne s’engageait pas avec les abonnés qu’elle avait déjà.

“Quel est l’intérêt si ses commentaires sont désactivés pour que nous ne puissions pas communiquer / dialoguer avec elle? J’ai déjà répondu à ses histoires et lui ai envoyé un message auparavant, mais elles n’ont même jamais été lues”, a écrit un commentateur.