Alec Baldwin et la famille de Halyna Hutchins parviennent à un accord

La famille de Halyna Hutchins, le directeur de la photographie tué sur le tournage du film “Rust” en 2021, et Alec Baldwin sont parvenus à un règlement non divulgué dans le procès pour mort injustifiée intenté contre l’acteur et d’autres, selon un communiqué publié par l’avocat de l’acteur.

Le procès, déposé en février à Santa Fe, contre Baldwin, les sociétés de production du film, ses producteurs et d’autres membres clés de l’équipe, alléguait de nombreuses violations des normes de l’industrie.

Matthew Hutchins, veuf de Halyna Hutchins qui a été tuée sur le plateau, sera producteur exécutif du film et recevra une partie des bénéfices, ajoute le communiqué.

“Nous sommes parvenus à un règlement, sous réserve de l’approbation du tribunal, pour notre affaire de mort injustifiée contre les producteurs de Rust, y compris Alec Baldwin et Rust Movie Productions, LLC. Dans le cadre de ce règlement, notre affaire sera rejetée. Le tournage de Rust, que je vais maintenant produire en tant que producteur exécutif, reprendra avec tous les acteurs principaux d’origine à bord en janvier 2023. Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin). Nous croyons tous que la mort de Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail de Halyna”, a déclaré Hutchins dans un communiqué.

“Tout au long de ce processus difficile, tout le monde a maintenu le désir spécifique de faire ce qu’il y a de mieux pour le fils de Halyna. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette situation tragique et douloureuse”, a déclaré l’avocat d’Alec Baldwin, Luke Nikas de Quinn Emanuel. dans un rapport.

Le réalisateur Joel Souza, qui a également été blessé lors de la fusillade, devrait revenir sur le film. “Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de passer du temps avec Halyna savaient qu’elle était extrêmement talentueuse, gentille, créative et une source d’énergie positive incroyable. Je souhaite seulement que le monde ait appris à la connaître dans des circonstances différentes, car c’est sûrement aurait à travers son travail incroyable. Dans mes propres tentatives de guérison, toute décision de revenir pour terminer la réalisation du film ne pouvait avoir de sens pour moi que si cela était fait avec la participation de Matt et de la famille Hutchins. Bien que certainement doux-amer, je suis heureux qu’ensemble, nous allons maintenant terminer ce que Halyna et moi avons commencé. Tous mes efforts sur ce film seront consacrés à honorer l’héritage de Halyna et à la rendre fière. C’est un privilège de voir cela en son nom”, a déclaré Souza dans le communiqué.

Rust Movie Productions, LLC, avocat Spadone de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, a déclaré: “Nous sommes ravis que les parties se soient réunies pour résoudre cette affaire qui, sous réserve de l’approbation du tribunal, marque une étape importante dans la célébration de la vie de Halyna et l’honneur de son travail. “

Le procès a également affirmé que les sociétés de production et les producteurs avaient “coupé les coins ronds” et “choisi d’embaucher l’équipage le moins cher disponible”, notant spécifiquement qu’ils avaient “sciemment embauché un armurier totalement non qualifié”, et l’ont obligée à partager son temps dans un deuxième rôle en tant qu’accessoires assistants. Maître.

La date limite a d’abord rapporté des nouvelles du règlement.