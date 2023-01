Alec Baldwin est une «bombe sale à Hollywood» après le tournage de «Rust»: consultant de marque

Un jour après qu’il a été annoncé qu’Alec Baldwin était accusé de la mort de Halyna Hutchins, Alec et sa femme Hilaria ont été repérés séparément dans les rues de New York.

Vendredi, Fox News Digital a surpris Alec en train d’entrer rapidement dans un immeuble de bureaux de Midtown Manhattan.

L’homme de 64 ans a fait de son mieux pour se cacher des caméras, tenant plusieurs enveloppes devant son visage.

Alec Baldwin a été inculpé jeudi de deux chefs d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle de Hutchins sur le tournage de “Rust”.

Sa femme Hilaria est aux côtés de son homme.

Elle semblait envoyer un message avec son choix de tenue au milieu du drame juridique de son mari.

Elle est sortie pour prendre un café vendredi, vêtue d’un sweat-shirt vert sur lequel on pouvait lire “EMPATHY”.

La femme de 39 ans tenait un verre dans chaque main alors qu’elle traversait la rue, portant des leggings et des pantoufles, avec des lunettes de soleil foncées couvrant ses yeux.

Hilaria a été vue dans un regard différent, apparemment stratégique, la nuit où la nouvelle des accusations de son mari a éclaté.

La gourou du fitness est sortie de son immeuble avec un regard très sérieux sur le visage, portant un sweat à capuche avec le mot “HUMAN” cousu sur le devant.

Alec et Hilaria sont mariés depuis 2012 et ont accueilli sept enfants ensemble.

La première procureure du district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, a annoncé les accusations portées contre Alec jeudi matin, plus d’un an après la mort tragique de Hutchins.

S’il est reconnu coupable d’homicide involontaire, il risque jusqu’à 18 mois de prison. Cependant, si Alec est reconnu coupable de cette accusation plus une amélioration d’arme à feu, il pourrait purger une peine obligatoire de cinq ans, selon la déclaration du procureur.

Hannah Gutierrez-Reed, qui était l’armurier du film “Rust”, a également été accusée de deux chefs d’homicide involontaire.

Des experts ont expliqué à Fox News Digital comment la future carrière d’Alec pourrait être affectée.

L’avocat du divertissement de Los Angeles, Tre Lovell, a déclaré qu’il ne pensait pas que la carrière d’Alec serait beaucoup affectée aux yeux du public.

« Lorsque cette affaire sera terminée, je ne pense pas nécessairement que la carrière de Baldwin sera affectée de manière significative », a déclaré Lovell à Fox News Digital. “Les gens réalisent que c’était un accident. Personne ne pense qu’il voulait tuer le directeur de la photographie ou blesser le réalisateur. C’était un horrible accident, et il n’était pas malveillant, donc je ne pense pas que les gens vont arrêter de regarder ses films ou ses émissions de télévision. “

Mais les pouvoirs en place à Hollywood pourraient voir la situation différemment, selon le consultant de la marque Eric Schiffer.

“Je pense que cela crée en outre ce statut de paria pour lui. Et vous savez, beaucoup ne le toucheront pas à Hollywood. Je veux dire, il est devenu une bombe sale à Hollywood et entrera dans une liste noire rarement divulguée pour le moment. jusqu’à ce que cela soit résolu”, a expliqué Schiffer.

“Si Baldwin était mon client, je lui dirais de se taire et de se contenir du mieux qu’il peut et de laisser avancer le processus judiciaire, ce qu’il retardera probablement.”

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré l’avocat d’Alec, Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

La famille de Hutchins a remercié le bureau du shérif et le procureur après l’annonce des accusations.

“Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district pour avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins avec un mépris conscient pour la vie humaine”, a déclaré un communiqué publié au nom des Hutchins. famille via l’avocat Brian J. Panish, associé fondateur de Panish Shea Boyle Ravipudi LLP.

“Notre enquête indépendante soutient également que les accusations sont justifiées. C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi. Nous soutenons les accusations, coopérerons pleinement avec cette poursuite et espérons ardemment que le système judiciaire travaille pour protéger le public et tenir pour responsables ceux qui enfreignent la loi.”

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.