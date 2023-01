Alec Baldwin est officiellement accusé d’homicide involontaire pour la mort par balle de Halyna Hutchins sur le plateau de Rust

ALEC Baldwin a été accusé d’homicide involontaire pour le tournage meurtrier en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film occidental Rust.

L’acteur et armurier de Beetlejuice Hannah Gutierrez-Reed, qui a supervisé les armes sur le tournage du film Netflix arrêté depuis, a été officiellement inculpé mardi par le bureau du procureur du district du Nouveau-Mexique.

L’acteur Alec Baldwin a été officiellement inculpé mardi de deux chefs d’homicide involontaire. Crédit : Reuters

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été frappée par une balle en direct alors qu’elle répétait une scène avec Alec Baldwin Crédit : Reuters

Une vue aérienne de Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, NM, où le film était tourné Crédit : AP

Baldwin risque jusqu’à 18 mois de prison s’il est reconnu coupable.

Les accusations comprennent également une disposition qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison obligatoire parce que l’infraction a été commise avec une arme à feu.

La décision de porter les accusations intervient près de 16 mois après que Baldwin a tué Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza lorsqu’un pistolet à hélice chargé qu’il tenait a tiré sur le plateau de Rust lors d’une répétition en octobre 2021.

Baldwin, qui a longtemps clamé son innocence, prévoit de lutter contre les accusations, les qualifiant de “terrible erreur judiciaire”.

Pendant ce temps, l’assistant réalisateur du film, David Halls, a déjà plaidé coupable à une accusation de délit dans le cadre d’un accord avec les procureurs.

C’est Halls qui avait remis l’arme à Baldwin dans les derniers instants de la vie de Hutchins, la déclarant “froide” – ou déchargée – avant que le coup fatal ne soit tiré, selon des documents judiciaires.

L’accord comprend une peine avec sursis et six mois de probation.

Hilaria Baldwin, la femme de l’acteur, s’est ouverte sur son podcast, Witches Anonymous, sur le dilemme de son mari pour la première fois ce week-end, “Ce fut une période émouvante pour ma famille.”

Au cours de l’épisode, elle a dit qu’elle s’inquiétait pour ses sept enfants et a parlé avec le Dr Hillary Goldsher, une psychologue clinicienne spécialisée dans la parentalité et “les traumatismes, la dépression et l’anxiété”.

“Les enfants sont des éponges, et bien que certaines conversations ne soient pas toujours adaptées à leur âge, nous ne pouvons pas nier qu’ils ne ressentent pas l’énergie et ne captent pas certaines choses dans la famille et à la maison”, a déclaré Hilaria.

“En outre, élever de petites personnes peut être stressant, quel que soit le stress supplémentaire.”

Alec Baldwin était co-producteur de Rust Crédit : Instagram / Alec Baldwin

L’armurier Hannah Gutierrez-Reed a également été accusé de deux chefs d’homicide involontaire Crédit : Instagram

TOUR DE CINÉMA HORREUR

Le film à petit budget était au milieu de la production lorsque l’accident fatal s’est produit.

Le 21 octobre 2021, Hutchins répétait une scène avec Baldwin dans une vieille église en bois à Bonanza Creek Ranch, un célèbre lieu de tournage près de Santa Fe.

Baldwin a reçu un revolver Colt .45 chargé, mais ignorait qu’il contenait des munitions réelles.

Il a tiré la balle réelle frappant Hutchins à la poitrine et blessant le réalisateur Souza.

À la suite de l’incident, un Baldwin désemparé a été vu en train de sangloter devant un poste de police local après que les autorités l’ont interrogé.

Baldwin, qui était également coproducteur de Rust, a décrit le meurtre comme un accident tragique.

L’acteur de 64 ans a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était sûre et qu’il avait cherché à blanchir son nom en poursuivant en justice les personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture du revolver de calibre .45 chargé.