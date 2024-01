Alec Baldwin est à nouveau accusé d’homicide involontaire

Le jour du tournage, le 21 octobre 2021, la production était en train de mettre en place un cadre serré du personnage de M. Baldwin – un hors-la-loi grisonnant nommé Harland Rust – sortant un revolver à l’ancienne d’un étui d’épaule et pointant vers la caméra lorsque l’arme a tiré. Une balle a touché et tué Mme Hutchins, puis a touché le réalisateur du film, Joel Souza, qui a été blessé. À la suite de la fusillade, les enquêteurs ont trouvé cinq balles réelles supplémentaires sur le plateau, mais les forces de l’ordre qui ont enquêté sur l’affaire n’ont jamais avancé de théorie sur la façon dont elles se sont retrouvées là.

L’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes et des munitions sur le tournage du film, fait également face à une accusation d’homicide involontaire. Elle a plaidé non coupable et son procès est prévu en février. Dave Halls, le premier assistant réalisateur du film, chargé de la sécurité sur le tournage, a plaidé coupable d’un délit dans cette affaire, évitant ainsi une peine de prison.

La question juridique est de savoir si M. Baldwin a agi avec un « mépris délibéré » pour la sécurité des autres lorsqu’il a manipulé l’arme ce jour-là – même si l’on avait dit à l’acteur que l’arme ne contenait pas de balles réelles et que les balles réelles étaient interdites. ensemble.

Les procureurs qui ont initialement traité l’affaire – Mary Carmack-Altwies, procureure du comté de Santa Fe, et Andrea Reeb, une avocate nommée procureur spécial – ont soutenu que c’était le cas.

Ils ont porté plainte contre lui il y a un an, en janvier 2023, arguant qu’en tant qu’acteur et producteur du film, M. Baldwin avait la responsabilité de s’assurer que l’arme ne contenait pas de balles réelles. Son avocat et d’autres acteurs de l’industrie cinématographique, notamment des armuriers et des acteurs, ont contesté cette idée, affirmant que les acteurs sont censés faire confiance aux professionnels embauchés pour gérer les armes sur le plateau. SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs de cinéma et de télévision, avait déclaré à l’époque que « l’affirmation du procureur selon laquelle un acteur a le devoir d’assurer le fonctionnement fonctionnel et mécanique d’une arme à feu sur un plateau de production est erronée et mal informée » et qu’« un le travail d’un acteur n’est pas d’être un expert en armes à feu ou en armes.

Le dossier initial des procureurs a échoué suite aux contestations des avocats de M. Baldwin, qui ont souligné que M. Baldwin avait été indûment inculpé en vertu d’une loi qui n’existait pas au moment de la fusillade, et que Mme Reeb servait simultanément de manière inappropriée comme avocate. procureur spécial et membre de la législature du Nouveau-Mexique.