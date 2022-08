Alec Baldwin dit qu’il pense au tournage de “Rust” tous les jours

Alec Baldwin dit qu’il ne croit pas que lui ou quelqu’un d’autre fera face à des accusations criminelles lors de la fusillade mortelle l’année dernière sur le plateau de tournage de “Rust” – un épisode tragique qui, selon lui, “a pris des années” à sa vie et lui a coûté professionnellement.

Les procureurs en attente du rapport d’enquête du bureau du shérif de Santa Fe évalueront les preuves lors du tournage du 21 octobre 2021 sur le tournage du film Old West à l’extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour déterminer s’il convient de poursuivre les accusations. Baldwin et les membres de l’équipe répétaient une scène dans une église rustique lorsqu’un pistolet à hélice dans la main de l’acteur s’est déchargé, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Les enquêtes sur la tragédie se sont concentrées sur la façon dont une balle réelle s’est retrouvée sur un plateau de tournage.

Dans son interview avec CNN, Baldwin a attribué la responsabilité de la tragédie à Hannah Gutierrez Reed, qui a servi d’armurier et d’assistant aux accessoires sur le film, et au réalisateur adjoint Dave Halls, qui lui a remis l’arme. Par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, Gutierrez Reed et Halls ont accusé Baldwin de rejeter le blâme sur les autres.

“Quelqu’un a mis une balle réelle dans le pistolet qui aurait dû savoir mieux”, a déclaré Baldwin. “C’était [Gutierrez Reed’s] travail. Son travail consistait à regarder les munitions et à mettre la cartouche factice ou la cartouche à blanc, et il n’était pas censé y avoir de cartouches réelles sur le plateau.

“Il y a deux personnes qui n’ont pas fait ce qu’elles étaient censées faire”, a-t-il ajouté. “Je ne suis pas assis là à dire que je veux qu’ils, vous savez, aillent en prison, ou je veux que leur vie soit un enfer. Je ne veux pas ça, mais je veux que tout le monde sache que ce sont les deux personnes qui sont responsable de ce qui s’est passé.”

Selon une plainte administrative déposée ce mois-ci par le bureau de la santé et de la sécurité au travail du département de l’environnement du Nouveau-Mexique contre la société de production, Gutierrez Reed a dit à Halls de l’alerter à l’arrivée de Baldwin, afin qu’elle puisse effectuer un contrôle de sécurité sur son arme à feu. La plainte poursuit en disant que l’armurier a quitté l’église “en s’attendant à ce que M. Halls l’informe de l’arrivée de M. Baldwin”. Au lieu de cela, selon la plainte, Halls a remis le revolver directement à Baldwin.

“Pourquoi n’a-t-il pas [Gutierrez Reed] vérifier cette balle ? Pourquoi Halls ne lui a-t-il pas obéi?” Baldwin a poursuivi. “Pourquoi m’a-t-il donné l’arme? Pourquoi n’a-t-il pas vérifié ? Pourquoi a-t-il dit à l’équipage [it was a cold gun]?”

Baldwin s’est également demandé à haute voix si Seth Kenney, le fournisseur d’accessoires du film, avait accidentellement fourni des balles réelles au plateau “Rust”. Un rapport du FBI publié la semaine dernière a indiqué que des dizaines de cartouches compatibles avec des balles réelles avaient été trouvées sur le plateau.

En janvier, Gutierrez Reed a poursuivi le fournisseur d’armes et de munitions du film, accusant PDQ Arm and Prop, LLC. et son fondateur Seth Kenney de violation des pratiques commerciales, d’étiquettes de produits fausses et trompeuses et de déclarations fausses et matérielles. Dans la poursuite, Gutierrez Reed allègue que Kenney lui a vendu une cache de munitions factices avec des balles réelles mélangées.

Les avocats de Kenney ont déposé une réponse le mois dernier, niant toute allégation et demandant au tribunal de classer l’affaire.

“Nous sommes d’accord avec M. Baldwin et pensons que Seth Kenney, en tant que principal fournisseur de munitions, a mélangé des cartouches réelles avec des cartouches à blanc dans les munitions fournies à Rust”, a déclaré Jason Bowles, avocat de Gutierrez Reed dans un communiqué à CNN. “Nous avons de nouveau demandé que le bureau du shérif du comté de Santa Fe et le FBI testent les balles en direct pour les empreintes digitales et l’ADN afin de confirmer d’où venaient les balles en direct. À ce jour, ils ne l’ont pas fait sur cette question vitale, à laquelle il faut répondre pour découvrir le pleine vérité sur ce qui s’est passé.”

CNN a contacté le bureau du shérif du comté de Santa Fe pour obtenir des commentaires.

“Nous ne sommes pas d’accord avec les tentatives de M. Baldwin de rejeter le blâme sur les autres. Ce n’est pas à lui de décider ou d’attribuer le blâme”, a ajouté Bowles.

Dans un communiqué, l’avocat de Halls a déclaré que Baldwin essayait de rejeter la responsabilité sur lui-même.

“Baldwin pointe du doigt les autres parce que les preuves le pointent”, a déclaré Lisa Torraco. “Halls n’est pas responsable. Tout le monde doit s’arrêter. Les gens ne font que pointer Halls du doigt parce qu’ils ne veulent pas assumer la responsabilité d’avoir tort. Halls est un bouc émissaire. Les gens doivent examiner les preuves.”

Baldwin a répété à plusieurs reprises qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait sans armer le pistolet et avait relâché le marteau – mais n’avait pas appuyé sur la gâchette. Un rapport médico-légal du FBI récemment publié indique que l’arme ne pouvait pas être tirée pendant les tests du FBI sur son fonctionnement normal sans appuyer sur la gâchette pendant que l’arme était armée. Le rapport a noté que le pistolet a finalement mal fonctionné lors des tests du FBI après que des pièces internes se sont fracturées, ce qui a provoqué le déclenchement du pistolet en position armée sans appuyer sur la gâchette.

Luke Nikas, un avocat de l’acteur, a déclaré dimanche à CNN que le rapport du FBI “était mal interprété”.

“Quand Alec Baldwin s’est présenté ce jour tragique pour le tournage, il n’avait aucune raison au monde de penser qu’il y avait une balle réelle dans cette arme, dans cette église ou même sur cette propriété”, a déclaré Nikas à CNN dans un article ultérieur. entretien jeudi. “Ce serait une énorme erreur judiciaire [to charge Baldwin].”

“Je ne veux voir personne souffrir”

Au cours des 10 derniers mois, Baldwin dit qu’il a rejoué les événements qui ont conduit à la fusillade mortelle. En attendant que les procureurs du comté de Santa Fe annoncent les résultats de leur enquête, Baldwin dit qu’il a pris les choses en main.

“J’ai engagé un enquêteur privé”, a-t-il déclaré.

Sur la base de ce que son détective privé lui a rapporté, Baldwin a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il serait poursuivi au pénal.

Baldwin a déclaré qu’il pensait que Gutierrez Reed et Halls ne seraient pas non plus inculpés au pénal.

“Je suis assez confiant qu’aucun d’eux ne devrait plus jamais travailler sur un plateau de tournage”, a-t-il déclaré. “Je crois sincèrement… [investigators are] dire que c’était un accident. C’est tragique.”

Baldwin a ajouté qu’il ne voulait pas “condamner” Gutierrez Reed.

“Je veux dire, c’est peut-être le catholique en moi”, a déclaré Baldwin. “J’ai envie de dire, je ne veux voir personne souffrir. Je ne veux pas m’asseoir là et dire que vous savez, allez la chercher et condamnez-la.”

“Qu’elle soit morte, c’est la pire des choses”

Le tournage de “Rust” s’est arrêté après le tournage. Baldwin dit qu’il s’est donné beaucoup de mal pour essayer de terminer le tournage du film dans le but de fournir un produit potentiel au mari de Hutchins, Matthew Hutchins, et à leur fils.

Le veuf du directeur de la photographie poursuit la société de production du film et Baldwin est cité comme l’un des intimés.

“Les gens parlent de terminer le film pour honorer Halyna et je suis tout à fait d’accord, c’est super. Mais plus important encore, nous voulions mettre l’argent dans la poche de l’enfant”, a déclaré Baldwin à CNN, faisant référence au fils de Hutchins.

Baldwin dit qu’il a perdu cinq emplois depuis le tournage de “Rust” et qu’il aurait quitté le cinéma s’il n’y avait pas eu le soutien de sa femme, Hilaria Baldwin, qui attend leur septième enfant cet automne.

“J’ai été licencié d’un autre travail hier”, a-t-il déclaré. “Là, j’étais prêt à aller au cinéma, à sauter dans un avion… Je parle avec ces gars depuis des mois et ils m’ont dit hier qu’on ne voulait pas faire le film avec toi à cause de ça.”

Baldwin dit également qu’il craint pour sa sécurité depuis que l’ancien président Donald Trump a déclaré publiquement qu’il croyait que l’acteur avait tué Hutchins exprès.

Baldwin dit que c’est ce type de stress qui “a enlevé des années à ma vie”.

“Il y a juste ce torrent de gens qui m’attaquent et qui ne connaissent pas les faits”, a-t-il dit, attribuant le soutien de sa famille à son maintien.

“Si je n’avais pas eu ma femme, je ne sais pas où j’en serais en ce moment… Si je ne l’avais pas eue, j’aurais probablement démissionné, pris ma retraite, disparu, vous savez vendu tout ce que je possédais, J’ai une maison au milieu de nulle part et tu sais juste que tu as trouvé autre chose à faire, vendre un bien immobilier.”

Si et quand il revient au cinéma ou à la télévision, Baldwin dit qu’il ne travaillera plus avec de vrais pistolets. Les cinéastes de nos jours peuvent utiliser des effets numériques pour créer des armes réalistes à l’écran, dit-il.

Baldwin dit également qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il ne pense à Hutchins et à ce qui s’est passé ce jour-là.

“Tout le monde l’adorait en tant que personne”, a déclaré Baldwin, louant le talent et le caractère de Hutchins.

“Qu’elle soit morte, c’est la pire des choses. Quelqu’un est mort, et c’était évitable. C’était tellement inutile”, a-t-il dit. “Chaque jour de ma vie, je pense à ça.”