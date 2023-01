Alec Baldwin devrait “garder la bouche fermée” au milieu des accusations de fusillade mortelle “Rust”: des experts juridiques

Alec Baldwin a une “forte défense” concernant son implication dans la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, ont déclaré des experts juridiques à Fox News Digital.

Baldwin sera accusé de deux chefs d’homicide involontaire par le bureau du procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique.

Hutchins est décédé le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait sur le tournage du western “Rust” ait tiré. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé par la balle. L’armurier du film Hannah Gutierrez-Reed sera également accusé d’homicide involontaire.

Le directeur adjoint, Dave Halls, a choisi de plaider coupable dans un accord avec le bureau du procureur de district. Il écopera d’une peine avec sursis et de six mois de probation. Halls a été accusé d’utilisation négligente d’une arme mortelle.

ALEC BALDWIN COUPÉ D’HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LA MORT DE HALYNA HUTCHINS, RISQUANT JUSQU’À 18 MOIS DE PRISON

Des experts juridiques ont expliqué à Fox News Digital ce que cela signifie pour Baldwin et ce qui se passera ensuite.

L’ancien procureur adjoint des États-Unis, Neama Rahmani, a qualifié les accusations d'”agressives”.

“Il s’agit d’une décision d’inculpation agressive du procureur de district Carmack-Altwies. L’homicide involontaire nécessite une sorte de négligence criminelle”, a déclaré Rahmani à Fox News Digital. “L’accusation devra prouver que Baldwin avait le devoir d’inspecter l’arme lui-même, il savait qu’elle avait déjà été déchargée, il a appuyé sur la gâchette malgré son refus, son doigt n’aurait pas dû être près de la gâchette, il n’aurait pas dû armer le marteau ou une combinaison de ces facteurs.”

“Baldwin soutiendra qu’il s’est raisonnablement appuyé sur la représentation de Halls selon laquelle il s’agissait d’un” pistolet froid “”, a-t-il poursuivi. “Le fait que Halls ait déjà accepté de plaider coupable signifie qu’il coopère probablement avec l’État contre Baldwin et Gutierrez-Reed.”

L’ancienne star de “30 Rock” risque maintenant jusqu’à 18 mois de prison, et s’il est également reconnu coupable de l’amélioration des armes à feu, il risque une peine minimale obligatoire de cinq ans au Nouveau-Mexique.

“L’homicide involontaire au Nouveau-Mexique est un crime de classe D passible de 18 mois de prison”, a déclaré Rahmani. “Si Baldwin est reconnu coupable, je peux le voir être condamné au maximum ou presque.”

“Baldwin a une défense solide, et je peux le voir porter l’affaire en justice pour des raisons juridiques et de relations publiques”, a-t-il ajouté. “Il doit penser à sa carrière d’acteur en plus de faire du temps. Mais s’il lance les dés et perd au procès, le juge peut le marteler pour avoir causé la mort de Hutchins.”

Rachel Fiset, co-fondatrice et associée directrice de Zweiback, Fiset & Zalduendo LLP, a affirmé qu’il était “impossible” de savoir combien de temps Baldwin purgerait s’il était condamné à ce stade, et a noté que l’accusation avait un “lourd fardeau” dans ce Cas.

“Il devrait d’abord être condamné, et Baldwin a des défenses très solides en ce qui concerne sa conduite et ses précautions, car il prétendra qu’il s’appuyait sur la déclaration de son directeur adjoint selon laquelle l’arme était froide ou déchargée”, a expliqué Fiset à Fox News. Numérique.

L’ENTRETIEN D’ALEC BALDWIN AVEC STEPHANOPOULOS “REVIENDRA LE HANTER” AU TRIBUNAL : LEO TERRELL

“L’accusation a le lourd fardeau de montrer qu’il a criminellement ignoré cette déclaration et a agi avec un mépris conscient pour la vie humaine. Le procureur devra montrer que Baldwin avait des raisons de croire qu’en manipulant une arme, il ignorait consciemment la blessure grave qui pourrait se produire en tirant avec l’arme à feu.”

La prochaine étape de Baldwin devrait être de faire profil bas, a conseillé un expert juridique.

“Il devrait se taire et arrêter de parler”, a souligné Rahmani. “Le procureur de district veut clairement faire de lui un exemple, alors il devrait arrêter de suivre les conseils de son équipe de relations publiques, se mettre avec ses avocats et se préparer pour le procès.”

L’avocat de Baldwin a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital jeudi.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Avant d’annoncer la décision, le bureau du procureur de district a passé du temps à examiner un rapport complet soumis par le bureau du shérif du comté de Santa Fe, qui a passé l’année dernière à enquêter sur la façon dont les rondes en direct se sont rendues sur le plateau de tournage. Gutierrez-Reed et Halls étaient les seuls autres membres d’équipage soupçonnés d’avoir manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau.

“Jamais depuis un million d’années, Hannah n’aurait pensé que des balles réelles auraient pu se trouver dans la boîte ronde” factice “”, a déclaré l’un des avocats de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, dans un communiqué partagé avec Fox News peu après l’accident mortel. “Qui les a mis là-dedans et pourquoi est la question centrale.”

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle, et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

