Alec Baldwin dépose une requête pour révoquer le procureur spécial dans l’affaire “Rust”

L’avocat d’Alec Baldwin a déposé une requête mardi pour faire retirer le procureur spécial Andrea Reeb de l’affaire “Rust”, quelques jours seulement après qu’il a été accusé d’homicide involontaire.

L’avocat de Baldwin a fait valoir que Reeb ne pouvait pas servir simultanément de procureur spécial et de membre de la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique, dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

“Cela confère à la même personne deux pouvoirs fondamentaux de différentes branches – légiférer et poursuivre – et est donc interdit par le langage clair de l’article III de la Constitution du Nouveau-Mexique”, indiquent les documents juridiques.

L’équipe juridique a affirmé que Reeb occupait les deux postes pourrait créer un précédent qui fausserait le processus législatif.

“Si l’arrangement ici était approuvé par les tribunaux, les futurs procureurs de district pourraient chercher à s’attirer les faveurs des législateurs qui contrôlent leurs budgets en les nommant à des affaires très médiatisées – déformant le processus législatif”, ont écrit les avocats de Baldwin.

L’équipe juridique de Baldwin a également déposé une requête mardi exigeant un procès rapide et demandant à la défense de remettre des preuves.

L’acteur de “30 Rock” a été inculpé de deux chefs d’homicide involontaire le 31 janvier en lien avec la mort de Halyna Hutchins.

Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal le 24 février. Baldwin pourrait comparaître virtuellement lors de l’audience, qui sera diffusée en direct sur YouTube.

Le bureau du procureur de district a également publié la liste des témoins de l’affaire contre Baldwin.

L’assistant caméra Lane Luper est répertorié comme témoin avec le gaffer Serge Svetnoy, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. Les deux ont déjà parlé du manque de sécurité sur le tournage de “Rust”.

D’autres sur la liste incluent l’acteur Jensen Ackles, la superviseure du scénario Mamie Mitchell, le propriétaire du magasin d’accessoires Seth Kenney, la productrice déléguée Gabrielle Pickle et la maître des accessoires Sarah Zachry.

Sont également répertoriés une poignée d’enquêteurs du comté de Santa Fe, dont le shérif Adan Mendoza, ainsi que des analystes et des experts du FBI.

Le réalisateur adjoint David Halls était visiblement absent de la liste des témoins. Le premier assistant réalisateur a accepté de plaider coupable d’utilisation négligente d’une arme mortelle. L’accord sur le plaidoyer attend l’approbation d’un juge.

Halls aurait remis l’arme à Baldwin avant le tir mortel de Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza, et a confirmé qu’il faisait “froid”, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de balles réelles.

Les procureurs ont exposé leur dossier contre Baldwin en détail dans le documents sur les causes probables sorti le 31 janvier.

“La déviation de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins”, indiquent les documents.

“En ne recevant pas la formation requise sur les armes à feu, en ne vérifiant pas l’arme à feu avec l’armurier, en laissant l’armurier laisser les armes à feu dans l’église sans être présent, en s’écartant de la pratique consistant à n’accepter que l’arme à feu de l’armurier, en ne traitant pas les plaintes de sécurité sur le plateau et/ou s’assurer que des réunions de sécurité ont eu lieu, mettre son doigt sur la gâchette d’une vraie arme à feu alors qu’une réplique ou un pistolet en caoutchouc aurait dû être utilisé, pointer les armes à feu vers Hutchins et Souza, et le maniement général des armes à feu dans un manière négligente, Baldwin a agi avec un mépris délibéré pour la sécurité des autres et d’une manière qui a mis en danger d’autres personnes, en particulier Hutchins et Souza.”

