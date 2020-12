Alec Baldwin a défendu sa femme Hilaria pour avoir prétendu qu’elle prétendait être espagnole.

L’acteur, 62 ans, n’a pas abordé l’histoire directement, mais a exhorté ses fans à « considérer la source » dans une vidéo partagée sur son compte Instagram lundi.

Hilaria, 36 ans, avait été accusée d’avoir simulé son héritage espagnol et d’avoir mis un faux accent espagnol en public.

Elle a admis plus tard qu’elle était née à Boston et non à Majorque et que son vrai nom était en fait Hilary.

Dans sa vidéo, Alec a dit à ses 1,9 million d’abonnés Instagram de ne pas croire tout ce qu’ils voyaient sur Internet et a qualifié les allégations de «ridicules».







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)







(Image: Instagram)



Il a dit: « Vous devez en quelque sorte vous frayer un chemin à travers les débris de Twitter. Twitter n’est qu’un vaste verger de merde.

« Il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps sur les gens que j’aime, qui me tiennent à cœur, qui sont ridicules. Je veux dire, tout simplement ridicule. »

Alec a poursuivi: « Ils l’ont dit à propos des gens que j’aime – de fausses choses. Des choses fausses.







(Image: Instagram)



« Et même si cela fait mal, la seule chose que je peux faire est de parler à la moitié du public ou à cette partie du public qui comprend ce que je veux dire quand je dis: considérez la source. Quand vous aimez quelqu’un, vous voulez le défendre . «

Il a posté plus tard une citation qui semblait se rapporter au scandale, disant: « Un mensonge peut voyager à l’autre bout du monde pendant que la vérité se met à la place. »

Cela est venu après qu’un fil Twitter désormais viral a partagé plusieurs vidéos d’Hilaria parlant avec un accent espagnol qui était en conflit avec l’accent américain qu’elle utilise dans ses récentes vidéos Instagram.









Certains utilisateurs de Twitter prétendant être d’anciens camarades de classe ont déclaré que Hilaria avait grandi aux États-Unis et s’appelait Hilary.

Elle avait également prétendu qu’elle avait grandi en Espagne et avait déménagé aux États-Unis pour l’université, tandis que sa famille vivait à Majorque.

Mais son agence a également affirmé qu’elle avait grandi à Boston.









Hilaria a abordé la controverse dans une vidéo Instagram en disant: « Toute ma famille m’appelle Hilaria – cela m’a toujours dérangé qu’aucun nom ne sonne bien dans l’autre langue, alors j’utiliserais l’un ou l’autre.

« Oui, je suis une fille blanche. Je suis une fille blanche.

« Soyons très clairs sur le fait que l’Europe compte beaucoup de Blancs et que ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.







(Image: Getty Images)



« Culturellement, j’ai grandi avec deux cultures, donc c’est vraiment aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup d’allers et retours toute ma vie.

« Et j’ai vraiment de la chance d’avoir grandi en parlant deux langues différentes et j’essaie d’élever mes enfants, donc ils parlent aussi deux langues. Et c’est quelque chose de très important pour moi, surtout d’avoir ma famille à l’étranger. »

Elle a ajouté: « Ouais, je suis une autre sorte de Bostonienne, mais c’est qui je suis, et vous ne pouvez pas changer votre parcours – et je ne voudrais pas non plus – je suis vraiment, vraiment fière de qui je suis. »