Dans un long Instagram vidéo, Alec Baldwin apparemment appelé les médias qui ont accusé sa femme Hilaria Baldwin de simuler son accent espagnol.

«Nous vivons dans un monde maintenant où nous sommes cachés derrière l’anonymat des médias sociaux. Les gens ont le sentiment de pouvoir dire n’importe quoi. Ils peuvent dire n’importe quoi. Ils aimeraient probablement faire n’importe quoi s’ils ne risquaient pas de se faire prendre et aller en prison, « le 30 Rocher a dit l’acteur. «Parce qu’ils ne peuvent pas faire cela, parce que cela implique un réel engagement à faire quelque chose, à exprimer ces sentiments, ils disent des choses, pas de photo de profil très souvent, parfois oui, pas de caractéristiques d’identification là-bas, cachés derrière l’anonymat des médias sociaux, ils Je veux juste tirer sur vous et le vaporiser sur vous, leur venin et leur haine. «

L’homme de 62 ans a ajouté: « Et vous devez considérer la source. Il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps sur les gens que j’aime, qui me tiennent à cœur, qui sont ridicules. Je veux dire, tout simplement ridicule. »