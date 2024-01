Alec Baldwin de nouveau accusé d’homicide involontaire dans la fusillade de “Rust”

Un grand jury du Nouveau-Mexique a inculpé Alec Baldwin d’homicide involontaire suite à la fusillade mortelle en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western. Rouillerrelançant une affaire pénale contre l’acteur et producteur.





Baldwin, 65 ans, a été inculpé vendredi après que les procureurs spéciaux Kari T. Morrissey et Jason J. Lewis ont porté l’affaire devant un grand jury de Santa Fe plus tôt dans la semaine, selon Associated Press. EW a contacté Morrissey et Lewis pour commentaires, ainsi que l’équipe juridique de Baldwin.





Luke Nikas et Alex Spiro, les avocats de la défense de Baldwin, ont déclaré à l’AP : “Nous attendons avec impatience notre journée au tribunal.”





Baldwin a été initialement accusé d’homicide involontaire en janvier 2023 et a plaidé non coupable. Morrissey et Lewis ont abandonné les accusations trois mois plus tard, affirmant que « de nouveaux faits ont été révélés qui nécessitent une enquête plus approfondie et une analyse médico-légale ». Mais ils ont ajouté que leur décision “n’exonère pas M. Baldwin de sa culpabilité pénale et que des accusations pourraient être portées à nouveau”.





Puis, en octobre, Morrissey et Lewis ont annoncé que « des faits supplémentaires ont été révélés qui, selon nous, montrent que M. Baldwin est coupable criminellement dans la mort d’Halyna Hutchins et dans la fusillade de [Rust director] Joel Souza. » Expliquant qu’ils prévoyaient de présenter l’affaire à un grand jury, ils ont déclaré : « Nous pensons que la ligne de conduite appropriée est de permettre à un panel de citoyens du Nouveau-Mexique de déterminer à partir de là si M. Baldwin doit être détenu pendant procès pénal. »





Hutchins a été tué et Souza a été blessé sur le coup. Rouiller se déroulant le 21 octobre 2021, lorsqu’une arme à feu détenue par Baldwin s’est déchargée. On avait dit à Baldwin que l’arme était « froide », ce qui signifie qu’elle ne contenait pas de balles réelles, et il a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.





Les procureurs ont rouvert le dossier après analyse menée par Lucien C. Haag, expert médico-légal en armes à feu a conclu que la gâchette du pistolet à hélice “devait être tirée ou enfoncée suffisamment pour libérer le chien complètement armé ou rétracté du revolver de preuve”, selon le New York Times. Cependant, le média a noté que, dans le cadre de son analyse, Haag avait dû reconstruire plusieurs parties de l’arme qui avaient été brisées par le FBI avant ses découvertes.





Outre Baldwin, l’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, a également plaidé non coupable des accusations d’homicide involontaire et de falsification de preuves. Son procès devrait commencer le mois prochain.





En mai dernier, Baldwin a commémoré la production d’emballages le Rouiller dans une publication Instagram. Le film occidental, qui se déroule dans le Kansas des années 1880, met également en vedette Jensen Ackles, Travis Kimmel et Devon Werkheiser.





