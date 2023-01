Alec Baldwin dans “Rust”: des experts révèlent l’impact des accusations criminelles sur le film

Les gens iront “absolument” voir le western “Rust” malgré le fait que l’acteur principal Alec Baldwin soit accusé de la mort du directeur de la photographie du film, selon certains observateurs.

Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions, a confirmé à Fox News Digital que le film est “sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza en tant que réalisateur”.

Spadone a également confirmé que le projet inclura “des superviseurs de sécurité sur le plateau et des membres d’équipage syndicaux et interdira toute utilisation d’armes de travail ou de munitions”. Les balles réelles auraient été interdites sur le plateau de tournage “Rust”.

Un expert a déclaré à Fox News Digital que la tragédie sur le plateau de “Rust” pourrait en fait entraîner des chiffres beaucoup plus importants au box-office.

ALEC BALDWIN CRITIQUE POUR LE PREMIER POST INSTAGRAM APRÈS DES ACCUSATIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE

“En fait, un public beaucoup plus large connaît” Rust “à cause de cette horrible tragédie”, a expliqué Kelcey Kintner, vice-président senior de Red Banyan, à Fox News Digital. “Je suis sûr que les gens seront curieux de voir comment les producteurs gèrent le film à la lumière des circonstances tragiques et seront également intéressés de voir la performance d’Alec Baldwin alors que cette accusation très grave pèse sur lui.”

Cependant, l’expert de la marque Eric Schiffer a noté que, pour une grande partie des gens, le film est intouchable.

“Pour ceux qui freinent lors d’accidents sur les autoroutes et passent du temps à tourner à 90 degrés et collés à la scène, ils le regarderont”, a déclaré Schiffer à Fox News Digital. “Mais pour des millions d’autres, ‘Rust’ c’est de la poussière. Ils n’y toucheraient pas. Ils iraient s’en approcher comme ils le feraient pour une bombe sale dans leur quartier.”

Les experts ont convenu que des armes à feu continueraient probablement d’être utilisées dans le film malgré la fusillade tragique qui s’est produite sur le plateau d’origine en 2021.

“Je pense qu’ils essaieront de trouver un moyen de capturer la soif d’expérience que certains voudront – la soif de l’effroyable – avec un respect pour ceux qui devraient encore être ici et sur cette planète”, a noté Schiffer.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kintner a ajouté: “Le film est un western dans lequel un hors-la-loi tente de libérer son petit-fils de prison, donc les armes à feu et la violence feront certainement toujours partie du film. Mais une chose est certaine, de sérieuses garanties seront mises en place. endroit pour s’assurer qu’il n’y a pas de balles réelles sur le plateau.

“En fait, on pourrait espérer que tous les plateaux de cinéma ont revu et évalué leurs protocoles de sécurité à la lumière de cet accident tout à fait évitable. En fin de compte, il serait approprié que l’on se souvienne de Halyna Hutchins non seulement pour son travail, mais aussi pour avoir déclenché un changement qui a rendu les plateaux de tournage plus sûrs à l’avenir.”

Il a été annoncé que “Rust” serait terminé après que la famille de Halyna ait réglé un procès contre Baldwin et d’autres membres de la production. Le film n’est pas terminé au Nouveau-Mexique.

“Le veuf de Halyna est maintenant le producteur exécutif du film et souhaite naturellement que le produit final rende hommage au dernier travail de sa défunte épouse”, a déclaré Kintner. “Compte tenu de son implication et de son engagement à voir la dernière production de Halyna se terminer, il est logique d’aller de l’avant.”

Schiffer a qualifié le déménagement de “une saisie d’argent dégoûtante.”

“Cela montre un grand manque de respect envers Halyna, tout cela pour les profits d’Hollywood, à un moment où la star risque la prison”, a déclaré Schiffer à Fox News Digital.

Baldwin sera accusé de deux chefs d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle de Hutchins. Le directeur de la photographie est décédé le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée sur le plateau.

Souza a également été blessé lors de la fusillade dans une église de Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

L’avocat de Baldwin a qualifié la décision d’inculper l’acteur d'”erreur judiciaire”.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel à Fox News Digital dans un communiqué. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

L’homicide involontaire est un crime de classe D passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

Le deuxième chef d’accusation de Baldwin est un homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui “exige la preuve qu’il y a eu plus qu’une simple négligence impliquée dans un décès”, selon le bureau du procureur. Il est également passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, cette charge comprend une amélioration de l’arme à feu. S’il est reconnu coupable de l’amélioration, Baldwin risquerait une peine obligatoire de cinq ans de prison.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.