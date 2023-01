Alec Baldwin critiqué pour sa première publication sur Instagram suite à des accusations d’homicide involontaire

Alec Baldwin a reçu des critiques sur la légende de son premier post Instagram depuis qu’il a été annoncé qu’il serait accusé d’homicide involontaire dans la mort de Halyna Hutchins.

La première légende disait: “L’ancien stratagème” laissez-moi vous frotter le dos “”, selon Page six. Cependant, beaucoup dans les commentaires ont appelé l’acteur pour la légende “sexualisante”.

“La sexualisation des enfants est toujours aussi bizarre, mais votre propre enfant ? Beurk”, a écrit l’un d’eux.

“Cette légende n’est pas correcte. Du tout”, a écrit un utilisateur.

“Cette légende est dégoûtante”, a ajouté un autre.

“C’est un putain de commentaire bizarre à faire sur une photo de votre fils et de sa mère”, a déclaré un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur a expliqué ce que signifiait le « stratagème » de frottement du dos.

« Alec. Le « stratagème » de frottement du dos est une blague entre adultes, pas mère/fils, oh mon Dieu, Google ou quelque chose comme ça. Quelqu’un, s’il te plait, dis-le-lui !

Les commentaires ont conduit Baldwin à changer la légende.

“J’ai ajusté le texte”, a écrit Baldwin dans les commentaires. “Je suppose parce que… tu sais… il y a tellement de déchets de Reddit là-bas.”

Le texte modifié disait: “Le vieux stratagème” laissez-moi vous frotter le dos “. Chips de pommes de terre à suivre.”

Le message a été publié dimanche soir et c’était la première fois que l’acteur de “30 Rock” partageait sur les réseaux sociaux depuis qu’il avait été annoncé qu’il ferait face à des accusations pour la fusillade fatale de “Rust”.

Il n’a pas mentionné les accusations ou la fusillade.

Baldwin a été franc sur la mort de Hutchins dans le passé, mais des experts juridiques ont déclaré à Fox News Digital qu’il serait préférable pour lui de “garder la bouche fermée” à ce stade.

“Il devrait se taire et arrêter de parler”, a déclaré l’ancien avocat adjoint américain Neama Rahmani. “Le procureur de district veut clairement faire de lui un exemple, alors il devrait arrêter de suivre les conseils de son équipe de relations publiques, se mettre avec ses avocats et se préparer pour le procès.”

Le premier procureur de district judiciaire du Nouveau-Mexique a annoncé jeudi que Baldwin ferait face à deux chefs d’homicide involontaire.

Hutchins est décédé le 21 octobre 2021 après qu’une arme à feu que Baldwin avait tirée. L’acteur et directeur de la photographie avait répété une scène pour le western “Rust” dans une petite église du Bonanza Creek Ranch. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé lors de la fusillade.

L’avocat de Baldwin a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital jeudi.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

L’armurier Hannah Gutierrez-Reed fera également face à deux chefs d’homicide involontaire.

Le réalisateur adjoint Dave Halls a signé un accord de plaidoyer et recevra une peine avec sursis et six mois de probation. Il a plaidé coupable à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu.

