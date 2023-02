Alec Baldwin affirme que l’amélioration des armes à feu dans l’accusation de tir mortelle “Rust” est “inconstitutionnelle”: “Erreur juridique fondamentale”

L’équipe juridique d’Alec Baldwin a déposé une nouvelle requête pour retirer une amélioration de la peine d’arme à feu dans les accusations portées contre lui, affirmant qu’elle est inconstitutionnellement basée sur une loi adoptée après la fusillade sur le plateau “Rust”.

“Les procureurs ont commis une erreur juridique fondamentale en inculpant M. Baldwin en vertu d’une version de la loi sur l’amélioration des armes à feu qui n’existait pas à la date de l’accident”, a déclaré un dossier judiciaire des avocats de Baldwin.

Cependant, le bureau du procureur du district de Santa Fe a proclamé que Baldwin et ses avocats tentaient de détourner l’attention de la négligence et du mépris “imprudent” pour la sécurité qui ont conduit à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Les avocats de Baldwin ont fait valoir que l’amélioration des armes à feu ne faisait pas partie de la loi lorsque la fusillade mortelle de Hutchins s’est produite et qu’il ne pouvait légalement être puni rétroactivement, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Des experts juridiques ont expliqué à Fox News Digital pourquoi la défense de Baldwin a choisi de déposer cette requête.

“Le gouvernement ne peut pas adopter une loi et punir rétroactivement quelqu’un en vertu de cette loi”, a expliqué l’ancien procureur fédéral Neama Rahmani à Fox News Digital. “Le juge va probablement annuler cette amélioration, et donc Baldwin envisage simplement une peine maximale de 18 mois de prison. Baldwin fait face à moins de risques juridiques, il a donc beaucoup de poids pour un procès.”

“La loi originale qui figurait dans les livres était très précise dans la façon dont elle définissait le” brandissement “et Baldwin n’était clairement pas en violation de cette loi, sinon il aurait été accusé en tant que tel”, a déclaré Ted Spaulding, un avocat spécialisé dans les dommages corporels. a déclaré à Fox News Digital. “Les procureurs cherchaient probablement quelque chose de similaire qu’ils pourraient lui reprocher lorsqu’ils ont trouvé cette nouvelle version de la loi qui, fait intéressant, prévoit une peine plus sévère de cinq ans et ressemblait à quelque chose qu’ils pourraient gagner au procès.”

“Le seul problème est que le projet de loi a été adopté des mois après la fusillade et que les lois ne peuvent pas être appliquées rétroactivement.”

Le nouveau dossier intervient quelques jours après que l’équipe juridique de Baldwin a fait valoir que le procureur spécial Andrea Reeb devrait être disqualifié du procès imminent.

La motion, obtenue par Fox News Digital, a fait valoir que Reeb ne pouvait pas servir simultanément de procureur spécial et de membre de la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique.

“Cela confère à la même personne deux pouvoirs fondamentaux de différentes branches – légiférer et poursuivre – et est donc interdit par le langage clair de l’article III de la Constitution du Nouveau-Mexique”, indiquent les documents juridiques.

L’équipe juridique a affirmé que Reeb occupait les deux postes pourrait créer un précédent qui fausserait le processus législatif.

“Si l’arrangement ici était approuvé par les tribunaux, les futurs procureurs de district pourraient chercher à s’attirer les faveurs des législateurs qui contrôlent leurs budgets en les nommant à des affaires très médiatisées – déformant le processus législatif”, ont écrit les avocats de Baldwin.

L’équipe juridique de Baldwin a également déposé une requête mardi exigeant un procès rapide et demandant à la défense de remettre des preuves.

L’acteur de “30 Rock” a été inculpé de deux chefs d’homicide involontaire le 31 janvier en lien avec la mort de Halyna Hutchins. Le directeur de la photographie est décédé le 21 octobre 2021, après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée sur le tournage de “Rust” au Nouveau-Mexique.

Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal le 24 février. Baldwin pourrait comparaître virtuellement lors de l’audience, qui sera diffusée en direct sur YouTube.

Les procureurs ont exposé leur dossier contre Baldwin en détail dans la déclaration de cause probable publiée le 31 janvier et obtenue par Fox News Digital.

“La déviation de Baldwin par rapport aux normes, pratiques et protocoles connus a directement causé la mort mortelle de Hutchins”, indiquent les documents.

“En ne recevant pas la formation requise sur les armes à feu, en ne vérifiant pas l’arme à feu avec l’armurier, en laissant l’armurier laisser les armes à feu dans l’église sans être présent, en s’écartant de la pratique consistant à n’accepter que l’arme à feu de l’armurier, en ne traitant pas les plaintes de sécurité sur le plateau et/ou s’assurer que des réunions de sécurité ont eu lieu, mettre son doigt sur la gâchette d’une vraie arme à feu alors qu’une réplique ou un pistolet en caoutchouc aurait dû être utilisé, pointer les armes à feu vers Hutchins et Souza, et le maniement général des armes à feu dans un manière négligente, Baldwin a agi avec un mépris délibéré pour la sécurité des autres et d’une manière qui a mis en danger d’autres personnes, en particulier Hutchins et Souza.”

