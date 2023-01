Alec Baldwin accuse les efforts compliqués pour terminer le film “Rust” troublé

Après qu’Alec Baldwin a tué par balle le directeur de la photographie sur le tournage du film “Rust” en 2021, les producteurs du film ont été frappés par une série de poursuites judiciaires affirmant que la production n’avait pas suivi les protocoles de sécurité appropriés, augmentant la probabilité d’une tragédie.

La plainte en justice la plus importante est venue de la famille du directeur de la photographie tué, Halyna Hutchins, 42 ans. Mais en octobre, la société de production derrière “Rust” a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec la famille qui appelait à reprendre la production du film et à faire Le veuf de Mme Hutchins, Matthew Hutchins, un producteur exécutif.

À un moment donné, il était prévu de recommencer le tournage ce mois-ci.

Mais jeudi, les procureurs du Nouveau-Mexique ont annoncé qu’ils avaient l’intention de déposer des accusations d’homicide involontaire contre la star du film, M. Baldwin, qui est également l’un de ses producteurs, compliquant les plans du projet. Un western sur un hors-la-loi grisonnant fuyant les forces de l’ordre pourrait-il continuer à présenter un acteur qui se bat contre ses propres accusations criminelles ?

Une personne connaissant le projet qui a obtenu l’anonymat pour décrire les plans de production a déclaré que jeudi, le film était toujours sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza, qui a été blessé lors du tournage, revenant comme directeur. Le projet inclura des superviseurs de sécurité sur le plateau et des membres d’équipage syndicaux et interdira toute utilisation d’armes de travail ou de toute forme de munitions réelles, y compris à blanc, a déclaré la personne.