Alec Baldwin accusé d’homicide involontaire

Alec Baldwin, un fervent défenseur des armes à feu, a abattu son amie et collègue Halyna Hutchins sur le tournage du film Rouiller parce qu’il était sans instruction et dangereux. Aujourd’hui, les conséquences de ses actes ont été mises à nu devant lui…

La première procureure du district judiciaire de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, et la procureure spéciale, Andrea Reeb, ont annoncé des accusations criminelles contre l’armurier Baldwin et Rust, Hannah Gutierrez-Reed, selon un ABCActualités rapport. Baldwin a appuyé sur la gâchette de l’arme à feu que Gutierrez-Reed lui a remise et tous deux ont été inculpés de deux chefs d’homicide involontaire. L’autre personne qui a été accusée de culpabilité pour la mort de Hutchins était le premier assistant réalisateur David Halls, il n’a déjà plaidé aucune contestation pour l’utilisation négligente d’une arme mortelle.

“Après un examen approfondi des preuves et des lois de l’État du Nouveau-Mexique, j’ai déterminé qu’il y avait suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de” Rust “”, a déclaré Carmack-Altwies dans une déclaration. “Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice.”

De son côté, l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, pointe du doigt Gutierrez-Reed et affirme que ces accusations impliquent que Baldwin a été imprudent dans son maniement d’une arme à feu qu’il pensait inoffensive…

« Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire. M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons.

La première règle de sécurité des armes à feu est la suivante : “traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée”. La deuxième règle est : « gardez votre doigt loin de la gâchette jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer ». Si Baldwin avait passé autant de temps à apprendre ces règles qu’à dire aux citoyens respectueux des lois qu’ils ne devraient pas posséder d’armes à feu, il n’aurait probablement pas tué son ami.

Repose en paix, Halyna Hutchins.