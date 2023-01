Alec Baldwin accusé d’homicide involontaire pour avoir tué par balle le directeur de la photographie sur le plateau de tournage de Rust | Actualités Ents & Arts

L’acteur hollywoodien Alec Baldwin a été officiellement inculpé au Nouveau-Mexique d’homicide involontaire suite à la mort par balle d’un directeur de la photographie sur le tournage du western Rust.

Baudouin a juré de lutter contre les deux chefs d’accusation contre lui, son avocat qualifiant l’affaire de “terrible erreur judiciaire”.

Halyna Hutchins42, est décédé après qu’un pistolet à hélice tenu par la star de 64 ans a été déchargé lors des répétitions du film en octobre 2021.

L’accusation – qui entraîne cinq ans de prison – obligerait les procureurs à convaincre un jury que Baldwin n’était pas seulement négligent mais imprudent dans son utilisation d’une arme à feu.

Hannah Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes sur le plateau de Rust, a également été accusée de deux chefs d’homicide involontaire.

Des experts juridiques ont déclaré que les procureurs auraient du mal à obtenir des condamnations sans preuve. Baldwin et Gutierrez-Reed savaient que des balles réelles étaient présentes mais n’ont pris aucune précaution.

La famille de Hutchins a salué les accusations lorsqu’elles ont été annoncées plus tôt en janvier, affirmant que Baldwin avait fait preuve d’un “mépris conscient pour la vie humaine”.

Le réalisateur adjoint de Rust, Dave Halls, fait face à une utilisation négligente d’une arme mortelle. Il n’a plaidé aucune contestation et a conclu un accord de plaidoyer qui est en attente d’approbation.

Les directives de sécurité des armes à feu à l’échelle de l’industrie demandent aux acteurs de supposer qu’une arme à feu est chargée d’ébauches et de s’appuyer sur des manieurs d’armes professionnels pour s’assurer qu’une arme est sûre.

On dit aux acteurs de ne pointer une arme sur une personne que sous la direction de professionnels des armes à feu. Les balles réelles sont strictement interdites sur les plateaux.

Gutierrez-Reed a déclaré qu’elle avait vérifié que les cartouches qu’elle avait chargées dans le revolver étaient des mannequins avant de les remettre à Halls.

Halls l’a remis à Baldwin, lui disant que c’était un “pistolet froid” ou déchargé, selon la police.

La décision sur les accusations a été prise environ trois mois après que les procureurs ont reçu le rapport final sur la fusillade du bureau du shérif de Santa Fe, à la suite d’une longue enquête impliquant également le FBI.

L’enquête du bureau du shérif n’a pas encore révélé comment des balles réelles sont arrivées sur le plateau.

Le procureur spécial Andrea Reeb a déclaré à l’époque: “Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela.

“Les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de Rust. Au Nouveau-Mexique, il n’y a pas de place pour des plateaux de tournage qui ne prennent pas au sérieux l’engagement de notre État en matière de sécurité des armes à feu et de sécurité publique.”

Le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a déclaré: “Personne n’est au-dessus de la loi et tout le monde mérite justice.”

Un porte-parole de son bureau a ajouté: “Les preuves et les faits parlent d’eux-mêmes.”

Gutierrez-Reed a témoigné devant l’agence de sécurité des travailleurs du Nouveau-Mexique le 7 décembre que la fusillade aurait pu être évitée si elle avait eu plus de temps pour entraîner Baldwin. Elle a dit qu’il avait une “mauvaise forme” lors de l’utilisation du revolver.

Mais Gabrielle Pickle, la productrice déléguée du film, a déclaré à l’agence que Gutierrez-Reed avait obtenu tous les jours qu’elle avait demandés pour remplir ses fonctions.

Baldwin et la société de production Rust conclu un règlement civil pour un montant non divulgué avec la famille de Hutchins en octobre et a annoncé que la production du film reprendrait cette année. Après l’annonce des accusations criminelles, l’avocat du film a confirmé que Baldwin resterait dans le rôle principal du film.

Le mari de Hutchins, Matt, restera également producteur exécutif – et Joel Souza, qui a été blessé lors de la fusillade, revient en tant que réalisateur.

Plusieurs autres poursuites ont également été déposées en relation avec la fusillade.

Hutchins est mort sur le plateau à l’extérieur de Sante Fe, au Nouveau-Mexique, lorsqu’un revolver Baldwin répétait avec une balle réelle.

Baldwin a nié toute responsabilité dans la fusillade – affirmant que les balles réelles n’auraient jamais dû être autorisées sur le plateau et que les manipulateurs d’armes étaient responsables de la sécurité des armes à feu.