Alec Baldwin accusé d’homicide involontaire: chronologie du tournage de “Rust”

Alec Baldwin a pointé un ancien six coups sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins alors qu’ils parcouraient une scène de film sur le tournage du western inachevé “Rust” fin octobre 2021.

Le pistolet, bien qu’accessoire de film, était réel. Mais il n’aurait dû être chargé que de cartouches factices.

Malgré les protocoles hollywoodiens, il y avait une vraie balle de calibre .45 à l’intérieur. Il a traversé l’estomac de l’homme de 42 ans, puis a frappé le réalisateur Joel Souza à l’épaule.

Hutchins est décédée des suites de ses blessures après que les ambulanciers l’ont transportée d’urgence dans un hélicoptère vers un hôpital d’Albuquerque, à 65 miles de là. Souza, 48 ans, a survécu.

Voici une chronologie des événements dans une affaire qui a fait l’objet d’un examen minutieux des problèmes de sécurité des plateaux de cinéma.

21 octobre 2021

Une arme chargée est déchargée sur le plateau de tournage “Rust” au Bonanza Creek Ranch à Santa Fe, Nouveau-Mexique.

Quelques instants plus tôt, Baldwin avait reçu le revolver de style Old West et avait dit qu’il était sûr à utiliser, selon les enquêteurs.

Il pratiquait une technique de tirage croisé à l’intérieur d’une vieille église du ranch, avec Hutchins et Souza en face de lui, à quelques mètres de là.

Les autorités ont reçu l’appel au 911 juste avant 14 heures et sont arrivées pour trouver Hutchins et Souza en train de saigner.

Le bureau du shérif n’a pas demandé à Baldwin de rester à Santa Fe au début de l’enquête.

27 octobre 2022

Baldwin, sa femme et leurs enfants sont repérés à Manchester Center, dans le Vermont, où ils se sont enfermés dans une chambre d’hôtes pendant plusieurs jours et ont examiné l’immobilier dans la région.

Le couple est vu en ville faire du shopping, prendre un café et, un soir, Fox News Digital l’a repéré en train de boire des bières sans alcool alors que le couple dînait dans un bar branché qu’ils avaient fermé au public.

L’épouse de Baldwin, Hilaria Baldwin, a des liens de longue date avec la région, et le couple a fini par acheté une ferme de 50 acres à proximité.

30 octobre 2021

Baldwin a également accordé une interview en bordure de route à des journalistes de la région, rompant son silence sur l’affaire alors que sa femme filmait des journalistes sur son téléphone.

5 novembre 2021

Les dénonciateurs sur le plateau informent Fox News Digital des problèmes de sécurité qu’ils avaient sur le plateau.

Le maniement des armes à feu est apparu de manière alarmante « vert », « immature » et « nonchalant », selon les sources, qui ont déclaré être parfois horrifiées par une partie de ce qu’elles ont vu.

Une image prise dans les coulisses du tournage du film interrompu, montrée à Fox News Digital, montre l’armurier de 24 ans Hannah Gutierrez-Reed et deux autres femmes debout en cercle avec une paire de fusils et un revolver.

Le canon d’une arme d’épaule repose contre le ventre de l’une des femmes en face de Gutierrez-Reed alors qu’elle utilise son téléphone portable. La crosse de l’autre est calée contre sa hanche, le canon dans la terre. Une troisième femme tient le revolver par le bout de la crosse, un enchevêtrement de fils dans la même main, canon pointé vers le bas.

1 décembre 2021

Baldwin nie toute responsabilité dans l’incident dans une interview télévisée avec George Stephanopoulos d’ABC News.

“Honnêtement envers Dieu, si je me sentais responsable, je me serais peut-être suicidé”, a-t-il déclaré à Stephanopoulos. “Si je pensais que j’étais responsable, et je ne le dis pas à la légère.”

Il a également salué le travail de Hutchins en tant que directeur de la photographie et s’est éloigné de l’idée d’utiliser des armes à feu sur un plateau de cinéma à l’avenir.

“Je ne peux pas imaginer faire à nouveau un film avec une arme à feu”, dit-il. “Je ne peux pas.”

14 janvier 2022

Après de longs allers-retours avec les forces de l’ordre à Santa Fe et dans le comté de Suffolk, à New York, Baldwin remet son téléphone portable à la police.

15 février 2022

Une poursuite pour mort injustifiée est déposée au nom du mari de Halyna, Matthew Hutchins, et de leur fils, Andros, contre Baldwin et d’autres qui “sont responsables de la sécurité sur le plateau” et “du comportement imprudent et de la réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de la famille.

A l’appui de la poursuite, les avocats de la famille de Halina a publié une simulation vidéo du coup de feu sur le plateau qui a mortellement blessé le directeur de la photographie à Santa Fe en octobre 2021.

25 avril 2022

Les enquêteurs de Santa Fe publient une mine de preuves dans l’affaire, y compris des interviews vidéo de Baldwin et d’autres membres de la production, dont l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et l’assistant réalisateur David Halls.

“Quand j’ai tiré avec le pistolet, loin du caméraman, je n’ai jamais pointé le pistolet sur la caméra, je me suis retourné et j’ai fait comme ça”, a déclaré Baldwin aux enquêteurs dans une vidéo, fabriquant un pistolet avec ses doigts et passant son bras sur un table encombrée dans une salle d’entrevue au bureau du shérif du comté de Santa Fe. “Et elle était là. Et le coup de feu a explosé. Et elle s’est juste écrasée par terre.”

La publication du document est intervenue cinq jours après que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a publié un rapport cinglant, critiquant la production pour une série de manquements à la sécurité qui violaient les propres protocoles de l’industrie cinématographique.

Selon l’International Alliance of Theatrical Stage Employees et le Contract Services Administration Trust Fund, les “balles réelles” ne sont jamais censées être amenées sur un terrain de studio ou une scène.

Toutes les armes à feu sont censées être traitées comme si elles étaient chargées, selon des directives écrites, et les armes à feu ne doivent jamais être pointées sur qui que ce soit “à moins que cela ne soit absolument nécessaire de le faire devant la caméra”.

Il existe également une série de contrôles de sécurité redondants dans lesquels l’armurier et les responsables des accessoires du film sont censés vérifier chaque balle factice pour s’assurer qu’elle est inerte.

15 août 2022

Le bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique considère que la mort de Hutchins est un accident.

Cependant, un rapport du FBI révèle que le revolver n’aurait pas pu être tiré sans que quelqu’un n’appuie sur la gâchette, contredisant une affirmation de l’interview de Baldwin sur ABC News.

“La détente n’a pas été appuyée”, avait dit Baldwin à Stephanopoulos. “Je n’ai pas appuyé sur la gâchette.”

En quelques jours, la société de production derrière “Rust” a également été condamnée à une amende de 139 793 $ par le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique. La somme était l’amende maximale autorisée par la loi de l’État.

5 octobre 2022

Le mari veuf de Hutchins annonce que les parties ont réglé le procès pour mort injustifiée en attendant l’approbation du tribunal.

Les cinéastes annoncent leur intention de reprendre la production début 2023.

Jeudi 19 janvier 2023

Les procureurs de Santa Fe annoncent des accusations contre Baldwin et Gutierrez-Reed consistant en deux chefs d’homicide involontaire chacun, plus de 14 mois après la mort de Hutchins.

Gutierrez-Reed, l’armurier, était censé être chargé d’assurer la sécurité des armes à feu pour le film, qui utilisait de vrais pistolets mais n’était censé avoir que des cartouches factices et des flans sur le plateau.

L’avocat de Baldwin qualifie les accusations de “terrible erreur judiciaire”.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage”, a déclaré l’avocat Luke Nikas de Quinn Emanuel à Fox News Digital. “Il s’est appuyé sur les professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations, et nous gagnerons.”

L’avocat de la famille Hutchins, Brian Panish, associé fondateur de Panish Shea Boyle Ravipudi LLP, accueille favorablement les accusations.

“C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne ne soit au-dessus de la loi”, dit-il.

Les procureurs révèlent également que le directeur adjoint de “Rust”, Dave Halls, qui a également manipulé l’arme avant l’incident, a conclu un accord de plaidoyer et a admis avoir utilisé par négligence une arme mortelle.

Pendant ce temps, l’avocat de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, a déclaré dans un communiqué qu’ils “feraient toute la vérité au grand jour et qu’elle” serait disculpée d’actes répréhensibles par un jury “.

“Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela”, explique Andrea Reeb, la procureure spéciale chargée de l’affaire.

Vendredi 20 janvier 2023

Baldwin est aperçu à l’extérieur d’un immeuble de bureaux à New York pour la première fois depuis que les procureurs ont annoncé les accusations.

Par ailleurs, sa femme, Hilaria Baldwin, a été photographiée par des journalistes sur le trottoir alors qu’elle rentrait chez elle avec un café.