Alec Baldwin accusé d’homicide involontaire: Chronologie de l’accident mortel du film “Rust”

Alec Baldwin a été accusé de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort de Halyna Hutchins.

Hannah Gutierrez-Reed, qui était l’armurier du film “Rust”, a également été accusée de deux chefs d’homicide involontaire.

L’avocat d’Alec Baldwin a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

La famille de Hutchins a remercié le bureau du shérif et le procureur après l’annonce des accusations.

“Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district d’avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire coupable sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins avec un mépris conscient pour la vie humaine”, lit-on dans un communiqué publié au nom des Hutchins. famille via l’avocat Brian J. Panish, associé fondateur de Panish Shea Boyle Ravipudi LLP.

Le 21 octobre 2021, Baldwin aurait abattu Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza sur le tournage de leur film “Rust”.

L’homme de 63 ans répétait une scène sur le plateau du Nouveau-Mexique lorsque le coup de feu a tiré, touchant les deux individus. Le département du shérif du comté de Santa Fe enquête actuellement sur l’incident.

Voici une ventilation moment par moment de ce qui s’est passé sur la base des mandats de perquisition, des affidavits et des appels au 911.

Jeudi 21 octobre 2021

L’équipe et les acteurs tournent le drame de la période occidentale au Bonanza Creek Ranch à l’extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

6h30 du matin

Une matinée typique commence par le petit-déjeuner mais ce jour-là, le plateau était en retard. Plusieurs des l’équipe de tournage a quitté le travail après des jours de dispute avec la société de production sur le logement et les heures de travail. Le Los Angeles Times avait précédemment rapporté que Hutchins était impliqué dans les différends et avait fait de son mieux pour les résoudre avant que les caméramans n’en aient finalement assez et récupèrent leur équipement personnel le matin du tournage.

Selon Souza, qui a déclaré dans un affidavit à la police, à midi, Baldwin et d’autres membres de la distribution / de l’équipe répétaient une scène à l’intérieur de l’ancienne église de la propriété.

Vers midi

L’équipe et les acteurs font une pause pour le déjeuner, puis retournent sur le plateau. Souza a déclaré dans le mandat que les acteurs et l’équipe avaient préparé la scène avant le déjeuner, puis avaient pris leur repas loin du lieu de tournage vers 12h30.

Vers 13h50

Un communiqué de presse du département du shérif de Santa Fe a indiqué que des adjoints avaient été dépêchés sur le plateau vers 13 h 50, heure locale, et l’appel indiquait qu’un individu avait été abattu.

Souza a déclaré aux députés qu’il regardait la scène à travers des moniteurs lorsqu’il a entendu “ce qui ressemblait à un fouet puis à un pop fort”. Il vit Hutchins trébucher en arrière et lui saisir le ventre. Souza se tenait à côté d’elle. Elle “a été aidée au sol” par d’autres membres d’équipage et l’opérateur de caméra Reid Russell se souvient de Hutchins disant qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes.

Selon un mandat de perquisition exécuté par le bureau du shérif du comté de Santa Fe, obtenu par Fox News, Baldwin et l’équipage préparaient un tir qui obligeait Baldwin à tirer un revolver et à pointer l’arme vers la caméra. Cependant, à cause d’une ombre qui pénétrait dans la structure de l’église depuis la lumière extérieure, la caméra a dû être ajustée à un angle différent.

ALEC BALDWIN ‘RUST’ SET SHOOTING A ÉGALÉ UN ACCIDENT PAR UN ENQUÊTEUR MÉDICAL EN TANT QUE L’AVOCAT DE L’ACTEUR RETOURNE AU FBI

Baldwin travaillait avec le réalisateur et le directeur de la photographie pour montrer comment il allait sortir son revolver de son étui et où serait son bras pour le nouveau plan. Lors d’une manifestation, l’arme a explosé.

Selon le Los Angeles Times, les derniers mots de Hutchins ont été : “Ce n’était pas bon. Ce n’était pas bon du tout.”

Baldwin, quant à lui, aurait été choqué après le coup de feu et a continué à répéter la phrase “Qu’est-ce qui vient de se passer?”

L’appel au 911 a été passé par le superviseur du scénario du film. Elle a dit au répartiteur: “Deux personnes ont été accidentellement abattues sur un plateau de tournage par un pistolet à hélice. Nous avons besoin d’aide immédiatement”, selon l’appel au 911 obtenu par Fox News. “Un réalisateur et une caméraman ont été abattus.”

Selon un communiqué de presse, Hutchins, 42 ans, a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où elle est décédée plus tard.

Souza, 48 ans, a été transporté en ambulance au centre médical régional Christus St. Vincent, où il a été soigné puis relâché.

Plus tard ce jour-là

Souza a déclaré que trois personnes manipulaient l’arme pour la scène. Armurier Hanna Gutierrez-Reed auraient manipulé des pistolets à hélice laissés sur un chariot à l’extérieur de la structure où ils tiraient en raison de coronavirus restrictions. Assistant réalisateur Dave Halls remis une de ces armes à Baldwin. Selon un tribunal de Santa Fe, Halls a annoncé qu’il s’agissait d’un “ pistolet froid ” avant de le donner à l’acteur, jargon signifiant que l’arme à feu était déchargée. En conséquence, Baldwin et les deux personnes blessées pensaient que l’arme à feu pouvait être utilisée en toute sécurité dans la mise en scène de la scène. Le réalisateur et Russell ont tous deux noté que les caméras ne roulaient pas à l’époque car ils préparaient encore les prises de vue.

Souza n’était pas sûr que l’arme ait été vérifiée à nouveau lorsque tout le monde est revenu du déjeuner. Cependant, il a déclaré que les armes à feu sont censées être vérifiées par l’armurier, suivi de l’assistant réalisateur, avant de les remettre à l’acteur. Souza a déclaré qu’il n’était pas sûr que les personnes aient été contrôlées pour des balles réelles sur leur personne, mais a déclaré que les balles réelles n’auraient pas dû se trouver à proximité de la scène.

Tyler McCarthy de Fox News a contribué à ce rapport.