Alec Baldwin accusé d’avoir tiré sur “Rust” – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Alec Baldwin a été accusé de deux chefs d’homicide involontaire pour la fusillade tragique et accidentelle sur le tournage de Rouiller le jeudi 19 janvier. Les accusations portées contre l’acteur, 64 ans, ont été annoncées par le procureur du district de Santa Fe Marie Carmack-Altwies. Armurier d’accessoires Hannah Gutierrez Reed a également été accusé de deux chefs d’homicide involontaire. Baldwin et Gutierrez Reed seront tous les deux jugés.

Le DA avait partagé que des accusations pourraient être portées contre le 30 Rocher star dans un document de demande de financement partageant qu’il pourrait y avoir jusqu’à quatre procès devant jury concernant le tournage. “L’un des accusés possibles est l’acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin”, indique le document, par Le New York Times.

Près d’un an s’est écoulé depuis la fusillade mortelle sur le plateau, qui a tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins et réalisateur blessé Joël Souza, en octobre 2021. Un avocat de la famille de Halyna a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Baldwin et d’autres producteurs pour Rouiller en février. Bien qu’il n’ait pas été révélé combien la famille recherchait, l’avocat a fait une déclaration émouvante sur la perte que la famille du directeur de la photographie a subie depuis sa mort lors d’une conférence de presse. “Ce fils a perdu sa mère. C’est un jeune garçon qui n’aura jamais de mère », a-t-il déclaré. « Et un homme qui a perdu sa femme, son âme sœur. Cela dure pour toujours et à jamais.

Alec a donné plusieurs interviews depuis le tournage, et il a pleuré sa mort lorsqu’il s’est assis pour la première fois avec ABC News en décembre 2021. “Je ferais tout pour défaire ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. Dans l’interview, l’acteur a également maintenu son innocence, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de tirer, ce qui a tué Halyna. « La détente n’a pas été appuyée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette », a-t-il déclaré.

Le mari d’Halyna Mat a également critiqué Alec pour avoir donné des interviews depuis la mort tragique de sa femme. “J’étais tellement en colère de le voir parler de sa mort si publiquement d’une manière aussi détaillée, puis de n’accepter aucune responsabilité après avoir juste décrit son meurtre”, a-t-il déclaré à NBC News.

