Alec Baldwin accusé d’avoir pris des raccourcis avant la fusillade mortelle de « Rust »: documents judiciaires

Un juge a statué que la société de production derrière « Rust » d’Alec Baldwin devait remettre des documents pendant que les procureurs enquêtent si l’acteur avait tenté de lésiner sur la sécurité pour obtenir un profit plus important.

L’État a demandé les documents après que l’équipe juridique de l’armurier « Rust » Hannah Gutierrez Reed a indiqué qu’elle pensait qu’une formation supplémentaire en matière de sécurité avait été refusée pour des raisons financières. Baldwin a déjà fait face à des accusations tandis que Gutierrez Reed fait toujours face à des accusations liées à la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de « Rust » en 2021.

Rust Movie Productions a fait valoir que l’assignation à comparaître pour les documents déposés par les procureurs spéciaux était une « expédition de phishing évidente » afin de déposer à nouveau des accusations contre Baldwin. Ils ont affirmé que les documents qu’on leur demandait de fournir étaient des « documents privilégiés et protégés ».

Cependant, le juge s’est rangé du côté de l’État et a ordonné à Rust Movie Productions de remettre les documents non expurgés aux procureurs spéciaux d’ici le 20 octobre, selon la décision déposée et obtenue par Fox News Digital.

« Mme Gutierrez affirme qu’elle pense que ces demandes ont été refusées pour des raisons financières/budgétaires », ont déclaré les procureurs spéciaux. « Il s’agit d’une piste d’enquête appropriée que l’État doit explorer en examinant les accords entre M. Baldwin et les différentes sociétés de production afin de déterminer s’il y avait des considérations financières ou autres impliquées dans la décision de refuser à Mme Gutierrez de travailler des jours supplémentaires d’armurier et /ou offrir des jours de formation supplémentaires à M. Baldwin.

Ni les représentants de Gutierrez Reed, Rust Movie Productions ni Baldwin n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Gutierrez Reed a fait l’objet d’une nouvelle accusation liée à la fusillade mortelle de Hutchins en juin. Les procureurs ont ajouté une accusation de falsification de preuves à sa précédente accusation d’homicide involontaire.

Gutierrez Reed a travaillé comme armurier sur le tournage de « Rust » lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait a tiré, tuant Hutchins.

Le document d’accusation, obtenu par Fox News Digital, accusait Gutierrez Reed d’avoir transféré « des stupéfiants à une autre personne dans le but d’empêcher son arrestation, sa poursuite ou sa condamnation ». L’armurier a plaidé non coupable des deux accusations le 9 août.

La date du procès de Gutierrez Reed a été fixée par la juge du tribunal de district Mary Marlowe Sommer du 6 au 15 décembre 2023. La sélection du jury débutera le 5 décembre.

Un avocat de l’armurier a qualifié la nouvelle accusation de « représailles et vindicative » dans une déclaration précédente partagée avec Fox News Digital.

« Quelque chose ne va pas au Danemark », a déclaré Jason Bowles à Fox News Digital. « Il est choquant qu’après 20 mois d’enquête, le procureur spécial lance désormais une toute nouvelle accusation contre Mme Gutierrez Reed, sans préavis ni aucune déclaration de témoin, rapport de laboratoire ou preuve à l’appui. »

« Cela fait suite au fait que l’État a laissé partir son enquêteur principal et que l’enquêteur a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant l’enquête dans un courrier électronique », a-t-il ajouté. « Cela pue au plus haut point et constitue une mesure de représailles et de vengeance. »

Accusations d’homicide involontaire de Baldwin ont été abandonnés en avril.

Les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis ont annoncé la décision en avril, alors que de « nouveaux faits » avaient été révélés et nécessitaient une enquête plus approfondie. Dans leur requête en rejet, les procureurs spéciaux ont noté que l’enquête plus approfondie et l’analyse médico-légale requises ne pouvaient pas être achevées avant l’audience préliminaire de Baldwin, prévue pour le 3 mai.

L’affaire a été close devant le tribunal du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique, mais Baldwin pourrait encore faire face à de nouvelles accusations à l’avenir.

Au milieu du drame juridique, Baldwin, les acteurs et l’équipe j’ai fini le tournage du film « Rust » en mai.

« Cela a été un chemin long et difficile. Mais nous arrivons au bout du chemin aujourd’hui. Félicitations à Joel, Bianca et à tous les acteurs et à l’équipe », a déclaré Baldwin, faisant référence à Joel Souza, le réalisateur original du western, et à Bianca Cline. , le nouveau directeur de la photographie.

« Rien de moins qu’un miracle », a-t-il ajouté.

