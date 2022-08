Alec Baldwin a critiqué en ligne pour avoir soutenu Anne Heche à la suite d’un accident violent: “Elle a mis des vies en danger!”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alec Baldwin a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir partagé une vidéo soutenant Anne Heche à la suite de l'”horrible” accident de voiture dans lequel elle a été impliquée vendredi dans la région de Los Angeles, un accident qui a provoqué un incendie ardent et détruit une maison.

“Hé, je veux juste envoyer mes meilleurs vœux et tout mon amour à Anne Heche”, a déclaré Baldwin à ses deux millions de followers samedi soir. Il a joué aux côtés de Heche, 53 ans, dans le thriller juridique de 1996 “The Juror”, et ils se sont reconnectés en 2004 pour la pièce de Broadway, “Twentieth Century”.

Mais les fans n’étaient pas intéressés par le sort de Baldwin et se sont précipités pour rappeler à l’acteur que Heche, 53 ans, était “imprudente” en conduisant furieusement sa Mini Cooper dans le quartier résidentiel de Mar Vista dans des vidéos obtenues par des caméras de surveillance, avant que le véhicule ne s’écrase finalement dans une maison. .

“C’est une femme incroyablement talentueuse”, a-t-il déclaré dans la vidéo publiée sur Instagram, qui a amassé plus de 11 000 likes du jour au lendemain.

ANNE HECHE ‘DRANK VODKA’ AVEC ‘WINE CHASERS’ DANS LE PODCAST PUBLIÉ AVANT LE CRASH ‘HORRIFIC’ DE LOS ANGELES

“Je t’aime Anne. Je t’aime et je pense que tu es une personne tellement talentueuse. J’espère que tout va bien. J’espère que tu t’en sortiras. Mon cœur va vers toi. Je suis désolé que cette chose tragique soit arrivée à toi, et je t’envoie tout mon amour”, a-t-il ajouté. “Tout le monde, joignez-vous à moi s’il vous plaît pour envoyer votre soutien et votre amour à la merveilleuse Anne Heche. Merci.”

Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Elle a mis des vies en danger”, tandis qu’un autre a simplement écrit : “Dieu merci, il n’y avait pas d’enfants qui jouaient dans ce jardin.”

“Et les gens qu’elle a failli tuer ??” L’utilisateur Instagram @lisadoo50 a écrit. « Est-elle plus importante ?

“Avez-vous vu à quel point elle conduisait imprudemment et comment elle a heurté un immeuble avant de s’écraser ? Avez-vous vu les images de la sonnette RING ? Elle a de la chance de n’avoir tué personne”, a écrit @channiempearson.

“Eh bien, espérons qu’elle se rétablisse et qu’elle soit capable de se construire une nouvelle vie EN rétablissement”, a ajouté @vilew.

L’ACCIDENT DE VOITURE “HORRIFIQUE” D’ANNE HECHE : UN TÉMOIN OCULAIRE PARTAGE DES DÉTAILS TERRIFIANTS D’UN INCIDENT ENFLAMMÉ

Anne Heche “a bu de la vodka” avec des “chasseurs de vin” lors d’un enregistrement de podcast “Better Together” avec la co-animatrice Heather Duffy, qui a été posté quelques heures avant la collision enflammée que Heche aurait causée vendredi lorsqu’elle a écrasé sa Mini Cooper dans une maison en mars Vista, Californie. Le podcast Apple a été publié vendredi puis retiré de la plateforme. On ne sait pas quand l’épisode a été enregistré.

Heche a plaisanté en disant que les auditeurs devraient garder les “doigts croisés” pour que le couple puisse même passer l’enregistrement ensemble.

“Nous avons chacun une bouteille devant nous parce que nos amis nous ont envoyé une bouteille [of] Re:Find!”, a-t-elle déclaré avant d’admettre qu’elle avait “fait une publicité terrible” pour la marque.

Duffy a ajouté qu’un médecin avait dit au duo “que nous devrions boire de la vodka au lieu de vin”.

“Et nous avons écouté! Et nous le buvons – avec des chasseurs de vin”, a déclaré Heche, tout en brouillé apparemment le nom du podcast.

ANNE HECHE S’ÉCRASE DANS UNE MAISON ALLUMANT UN INCENDIE ; ACTRICE EMBARQUÉE EN AMBULANCE AVEC DE GRAVES BRÛLURES

Elle a également admis dans le podcast: “Aujourd’hui a été une journée très unique. “Je ne sais pas ce qui s’est passé, parfois les jours sont nuls, et je ne sais pas si vous en avez déjà, mais certains jours, dit maman, sont… certains jours sont ces pas de bons très mauvais jours. Et je ne sais pas pourquoi certains jours finissent comme ça, et les choses ne me bercent pas vraiment comme ça.”

Heche et le locataire de la maison dans laquelle elle s’est écrasée ont miraculeusement survécu à la collision presque mortelle, qui s’est produite quelques minutes après que Heche a percuté une porte de garage dans un complexe d’appartements au bout de la rue.

Des témoins de la communauté résidentielle ont déclaré à TMZ qu’ils avaient tenté d’aider l’actrice à sortir de sa voiture avant qu’elle ne fasse marche arrière avec son véhicule hors du parking et ne s’enfuie.

Quelques minutes plus tard, la star de “Donnie Brasco” a écrasé sa voiture dans une maison et a allumé un incendie qui a englouti la maison.

Elle a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été retirée du véhicule et placée sur une civière, avant de s’asseoir brusquement alors que les autorités la précipitaient vers une ambulance dans une séquence vidéo de la scène de l’incident.

Le service d’incendie de Los Angeles a partagé une déclaration indiquant que le véhicule avait un seul occupant lorsqu’il a percuté une maison à deux étages construite en 1952.

Un témoin oculaire de l’incident de Heche à Los Angeles a partagé samedi les détails de l’accident avec Fox News Digital.

Le témoin, Lynne Bernstein, a décrit l’accident comme “horrible” et a déclaré qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait juste trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”

Bernstein a déclaré que lui et sa femme avaient vu une voiture rouler dans leur rue à “vitesse élevée” avant que sa femme n’entende la voiture de Heche s’écraser sur la maison de leur voisin.

Bernstein a noté que son voisin, Dave, a demandé à Heche si elle allait bien, et elle a répondu que non. Les pompiers de Los Angeles sont arrivés sur les lieux, ont demandé aux voisins s’il y avait quelqu’un dans la maison et ont alerté les premiers intervenants qu’une femme se trouvait à l’intérieur.

La locataire de la maison est sortie de chez elle par une pièce à côté et a déclaré qu’elle était “choquée” par ce qui s’était passé. “Sortez de ma maison”, a dit la locataire au groupe de personnes à l’extérieur de sa maison avant de réaliser qu’une voiture avait percuté sa maison.

L’accident “a effrayé tout le quartier”, a déclaré Yaroslav Borets à Fox News Digital. “Quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps.” Borets a noté que son quartier n’est “pas le genre de quartier qui connaît tout le monde à côté”.

Fox News Janelle Ash a contribué à ce rapport.