Aldo Fallai pour Giorgio Armani, 1977-2021 : Entretien avec Aldo Fallai

Il existe à Milan une exposition qui permet de suivre, pas à pas, idée par idée, le dialogue et la collaboration entre deux créateurs pour l’antonomase : Aldo Fallaï et Giorgio Armani. Près de cinquante ans de dialogue artistique ininterrompu entre eux ont produit des images emblématiques et des aperçus d’une esthétique qui a imprégné l’imaginaire collectif et révolutionné les standards de l’époque. Aldo Fallai pour Giorgio Armani, 1977-2021 est exposé à Armani/Silos. A l’occasion, L’oeil de la photographie a interviewé Aldo Fallai.

Comment avez-vous réussi à capturer photographiquement la révolution de style de Giorgio Armani?

Je pense que parmi l’une des images les plus emblématiques de la révolution stylistique d’Armani se trouve la photo d’Antonia dell’Atte brandissant des journaux, l’International Herald Tribune, le Corriere della Sera. C’est une photographie qui témoigne du fort impact qu’a eu la mode d’Armani sur la réalité, c’est-à-dire la libération de la femme d’une cage et l’adoucissement de l’homme. Visuellement, je pense avoir interprété cette traduction en minimisant certaines situations, rendant la femme moins sexy et plus curieuse et l’homme moins rigide et plus détendu.

Quels éléments ont rendu vos images différentes et innovantes ?

À l’époque, elles étaient innovantes car il s’agissait de photographies naturelles. Ce sont des images qui montrent des situations que l’on aimerait voir, il n’y a jamais de scènes exagérées ou sensationnelles. Ce sont des fragments du quotidien, des bribes de vie, des gestes simples comme traverser la rue ou se protéger de la pluie avec un parapluie. Il y a beaucoup de spontanéité.

Dans quelle mesure la connaissance et l’amour de l’art ont-ils influencé votre style ?

Je suis florentin donc il est inévitable que l’art m’ait beaucoup influencé, notamment l’art italien de la fin du XVIe siècle, qui place l’homme au centre de chaque situation, et d’où je tire mon utilisation du plan moyen. À Florence, l’art respire partout. Personnellement, quand je le peux, je vais toujours aux Offices.

J’ai toujours été attiré par l’art, quand j’étais jeune, j’allais souvent à des cours d’histoire de l’art et j’étais particulièrement fasciné par Pietro Longhi et le Caravage. Puis je me souviens de merveilleuses conversations avec des critiques d’art comme Bernard Berenson ou Federico Zeri, qui a écrit la préface de mon livre Presque un an, deux pages merveilleuses. Je l’avais déjà représenté quelque temps auparavant et il aimait les photos prises en toute liberté. Au bout d’un mois, il m’a écrit pour m’inviter à Rome, chez lui, où nous avons discuté pendant cinq heures. Lui parler dans sa maison pleine de livres a été l’une des plus belles expériences de ma vie.

Quelle a été l’influence des changements sociaux de l’époque, lorsque les femmes ont pris conscience et ont pris un nouveau style et que les hommes ont abandonné le costume classique pour une nouvelle élégance ?

Je pense que c’était un phénomène réciproque. Certes, le moment historique a eu un impact, mais Armani a été un protagoniste, contribuant à définir un nouveau concept d’élégance pour les hommes et les femmes.

Selon vous, quelle campagne ou image représente le mieux l’entente entre votre créativité et celle de Giorgio Armani ?

J’ai déjà parlé de la campagne avec Antonia dell’Atte, qui incarnait une nouvelle femme prenant sa place dans la société. Ce fut un moment décisif. À ce moment-là, le message a changé d’une manière ou d’une autre et la femme est redevenue plus douce, plus féminine. L’interprète parfaite de cette nouvelle attitude fut Gina di Bernardo, avec sa grâce et sa beauté presque hautaine. C’est une image complètement différente, mais qui se distingue par sa discrétion et sa sophistication élégante. N’oublions pas qu’à cette époque les magazines spécialisés comptaient plus de 700 pages et qu’il fallait se démarquer. Dans ce contexte, par exemple, Armani a choisi le noir et blanc alors que tout le monde utilisait la couleur, un choix courageux qui s’est avéré gagnant.

Pourquoi as-tu commencé à prendre des photos ?

Après mes études, j’ai ouvert un studio avec des amis d’école, nous faisions principalement du graphisme et des mises en page, donc indirectement aussi de la mode. Puis, presque pour plaisanter, j’ai essayé de prendre des photos des vêtements portés. J’ai beaucoup aimé, surtout parce que c’était très rapide. Un jour, nous prenions des photos, le lendemain les photos étaient approuvées et le surlendemain elles disparaissaient.

L’un des premiers travaux concernait les lignes que Giorgio Armani concevait avant même de lancer sa propre marque. Nous nous sommes rencontrés lors d’une fête et avons commencé à parler presque immédiatement. Il était gentil et compétent. Nous avons discuté de choses et d’autres, nous avons parlé de travail, il m’a dit qu’il avait une double page de cinq ou six pages pour une publicité dans Vogue et m’a demandé si je connaissais un bon photographe à Florence.

J’ai décidé d’y participer et en deux jours je me suis équipé d’appareils photo et de divers outils et j’ai appris le plus possible sur la photographie, par exemple comment réaliser un fond et – avant cela – ce qu’était un fond. Je n’y connaissais rien à l’époque, mais j’aimais les photos et je m’amusais beaucoup : je trouvais tout extrêmement rapide et dynamique et je me suis passionné pour ce travail.

Et j’ai continué à le faire parce que cela permet de regarder autour de soi avec un regard attentif et curieux, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à découvrir.

Revenir au Aldo Fallai pour Giorgio Armani, exposition 1977-2021le conseil est de « se perdre » parmi les deux cent cinquante clichés qui occupent deux étages des Armani/Silos en suivant le flux de sensations, suggéré également par la juxtaposition d’images réalisées pour différentes lignes, comme la photo avec le petit tigre , prise à Palerme lorsque la troupe se réfugiait au cirque Togni un jour de pluie, et celle de la femme de carrière, incarnée par Antonia Dell’Atte, regardant droit devant elle vers un avenir radieux, au milieu de la foule de la via Durini par le bureau Armani. Et ainsi de suite.

C’est au milieu des années 1970 que débute le partenariat artistique entre Aldo Fallai et Giorgio Armani. À l’époque, Armani était un jeune designer indépendant. Fallai, quant à lui, est un graphiste passionné de photographie.

Conscient des changements sociaux en cours, où les femmes gagnent du pouvoir et les hommes s’habillent plus consciemment, Giorgio Armani est déterminé à réécrire les règles vestimentaires et à créer un nouveau style de vie. Fallai l’aide à définir une imagerie dans laquelle les échos cinématographiques et les allusions néoréalistes se confondent avec les références à la fin de la Renaissance et à la peinture maniériste dans une mise en scène qui rappelle la vie.

« Travailler avec Aldo m’a permis dès le début de transformer la vision que j’avais en tête en images réelles : communiquer que mes vêtements n’étaient pas seulement confectionnés d’une certaine manière avec certaines couleurs et matières, mais qu’ils représentaient un mode de vie. . Parce que le style, pour moi, est une forme d’expression totale. Ensemble, dans un dialogue constant, fluide et concret, nous avons créé des scènes de vie, évoqué des atmosphères et dessiné des portraits pleins de caractère », déclare Giorgio Armani.

Le noir et blanc mène à la raréfaction et à l’abstraction, alors les photographies, pourtant pure invention, capturent un instant réel. Ils sont en quelque sorte intemporels. Mais l’observateur peut en quelque sorte se reconnaître dans ces scènes qui semblent être des images fixes d’un film.

Il ne reste plus qu’à voir de visu le flux de ces alambics, qui forment une chronique d’une créativité continue.

L’exposition est organisée par Giorgio Armani, Rosanna Armani et Leo Dell’Orco.

Paola Sammartano

Aldo Fallai par Giorgio Armani, 1977- 2021

Du 5 décembre 2023 au 3 novembre 2024

Armani/Silos

Via Bergognone 40

20144 Milan

Italie

https://www.armanisilos.com/