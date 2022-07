Aldis Hodge montre une physique massive de super-héros au Comic-Con 2022

Gros Aldi !

Comic-Con 2022 avait TOUT: de grandes révélations, des apparitions étoilées et des moments plus grands que nature, y compris Dwayne The Rock Johnson apparaissant en costume en tant que Black Adam et s’élevant au-dessus de la foule alors qu’il s’adressait aux fans.

Cela a également donné aux fans leur premier aperçu réel de Aldis Hodgephysique de super-héros massif avant son tour de star en tant que Hawkman dans Warner Bros. superproduction bourdonnante “Black Adam”.

“Je pense à l’aspect représentation de cela, parce que je n’ai pas grandi en regardant des super-héros qui me ressemblent”, a-t-il déclaré dans un interview avec Geeks de la couleur. “Je me souviens qu’au début de mon adolescence, nous sommes peut-être entrés dans [African-American heroes] Spawn et Blade, et c’était génial. Donc, savoir que les jeunes enfants vont pouvoir voir cela et voir des opportunités, et avoir une conscience que je n’avais pas à un jeune âge de ce qu’ils peuvent accomplir, c’est vraiment fantastique.

Dans le spectacle bourré de super-héros, Hodge berce les ailes emblématiques du personnage et affronte Black Adam lui-même dans l’aperçu spécial Comic-Con ci-dessous :

De New Line Cinema, Dwayne ‘The Rock’ Johnson joue dans le tout premier long métrage sur le plus grand (et le plus méchant) super-héros de DC à travers l’objectif de Jaume Collet Serra (“Croisière dans la jungle”).

Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des anciens dieux et emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam (Johnson) est libéré de sa tombe terrestre et prêt à déchaîner sa forme unique de justice sur le monde moderne.

Johnson joue aux côtés Aldis Hodge, Noé Centineo, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan en tant que Dr Fate, Sarah Chahi dans le rôle d’Adrianna, Marwan Kenzari comme Ismaël, et Bodhi Sabongui comme Amon.

Hodge, qui s’est entraîné pendant plusieurs mois, a déclaré qu’il ne croyait pas au départ que c’était “The Rock” au téléphone qui lui offrait le rôle de Hawkman.