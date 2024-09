Aldis Hodge dans un premier aperçu de la série Amazon Alex Cross

Amazon Prime Video a publié la première bande-annonce complète de la prochaine série « Cross ».

Aldis Hodge incarne le détective et psychologue légiste Alex Cross, avec la série basée sur les romans de James Patterson mettant en vedette le personnage emblématique. Dans la bande-annonce, visible en intégralité ci-dessous, Cross doit traquer un tueur qui a mis le détective dans sa ligne de mire.

« Cross » fait ses débuts sur Prime Video le 14 novembre avec sa première saison complète de huit épisodes. Comme indiqué précédemment, la série a déjà été renouvelée pour la saison 2. Aux côtés de Hodge, la série met en vedette Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford et Ryan Eggold.

Ben Watkins a développé la série pour la télévision et est showrunner et producteur exécutif via sa bannière Blue Monday Productions. Sam Ernst, Jim Dunn et Craig Siebels sont également producteurs exécutifs, tandis que Patterson, Bill Robinson et Patrick Santa sont producteurs exécutifs pour James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost sont producteurs exécutifs pour Skydance Television. La série est produite par Amazon MGM Studios, CBS Studios (anciennement Paramount Television Studios) et Skydance Television.

Si « Cross » s’avère populaire, ce serait la dernière série à succès d’Amazon basée sur un personnage de roman de longue date. La société s’est retrouvée avec un énorme succès grâce à « Reacher » avec Alan Ritchson, basé sur les romans de Jack Reacher écrits par Lee Child. De même, la série la plus longue d’Amazon à ce jour était le drame policier « Bosch », basé sur les romans de Harry Bosch écrits par Michael Connelly. Titus Welliver a joué le rôle de Bosch et dirige désormais la série dérivée « Bosch : Legacy » sur Amazon Freevee. Un deuxième spin-off mettant en vedette Maggie Q dans le rôle de la détective Renée Ballard est également en préparation chez Prime Video.