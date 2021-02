Alors que le verrouillage du Royaume-Uni se poursuit pendant l’hiver, notre peau et nos cheveux ont besoin de tout le soin qu’ils peuvent obtenir.

Si vous cherchez à changer de routine beauté, mais que vous ne voulez pas débourser trop d’argent, la chaîne de supermarchés Aldi est là pour vous aider avec ses tout nouveaux produits Lacura.

Les nouveaux articles sont similaires aux formules de luxe, mais sans les étiquettes de prix élevées

Faisant partie de la gamme beauté populaire d’Aldi, la nouvelle collection Lacura Ebony Rose sera disponible en pré-commande en ligne à partir du 14 février et en magasin à partir du 21 février.

Les formules sans cruauté sont infusées de rose noire, réputée pour ses effets éclaircissants. Sans oublier, c’est l’un des principaux ingrédients utilisés par les marques de soins de luxe comme Sisley Paris.









La crème d’infusion de peau de rose noire de Sisley est populaire auprès des fans de soins de la peau du monde entier et vous coûtera 146,50 £.

Cependant, Aldi a comparé sa propre crème pour le visage Ebony Rose à la crème de luxe Sisley – ce qui pourrait vous faire économiser plus de 139 £ si vous optez pour la version supermarché.







(Image: Aldi)



Le lockdown vous a-t-il donné un teint terne? Le nouveau masque facial Lacura Ebony Rose d’Aldi promet de vous laisser une peau plus lisse, plus douce et plus rebondie. La formule est créée avec du beurre de karité super hydratant.

La chaîne compare également son masque facial au masque à la crème à la rose noire de Sisley, au prix de 115 £.

Tous les salons de coiffure étant toujours fermés, Aldi publie également un tout nouveau masque capillaire pour seulement 4,99 £.

Formulé avec de l’huile de coco, du beurre de karité et de l’eau de figue, le masque ne coûtera qu’une fraction du prix du masque capillaire à la noix de coco et à la figue de Coco & Eve, qui vous coûtera 32,90 £.

Aldi a déclaré: «Pour ceux qui ont les cheveux endommagés par la chaleur, le masque est parfait pour améliorer la texture des cheveux en ciblant les frisottis et les pointes fourchues pour révéler des cheveux plus sains.

«Les ingrédients hydratants associés à des vitamines actives transformeront les cheveux de terne en somptueux pour une fraction du coût des alternatives de marque. Il est temps pour un TLC bien mérité! »

Les nouveaux produits Lacura d’Aldi seront disponibles en précommande à partir du 14 février et arriveront en magasin le 21 février.