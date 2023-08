Alden-Hebron prend le contrôle à la fin de la première mi-temps et bat Rockford Christian Life – Shaw Local

Jason Weber a réussi un jeu défensif crucial pour Alden-Hebron au deuxième quart qui a aidé les Giants à ouvrir un match serré et à battre la coopérative Rockford Christian Life 32-14 lors d’un match de l’Illinois 8-Man Football Association samedi soir.

Le score était à égalité à 14-14 lorsque Weber a intercepté une passe qui a permis à AH (1-0) de marquer avant la mi-temps et de prendre une avance de 21-14.

Les Giants ont blanchi les Eagles pour le reste du match et ont accru leur avance en seconde période.

Le quart-arrière Ben Vole s’est précipité 12 fois pour 69 verges et a complété 6 des 10 passes pour 52 verges et deux touchés. Il a également marqué quatre points supplémentaires et un panier.

Wyatt Armbrust s’est précipité sept fois pour 68 verges et deux scores. Il a également capté une passe de touché de Vole. Weber réalise deux réceptions, dont une pour un touché.

Vole a également été important en défense avec deux sacs en seconde période et Logan Crowell a saisi une interception tardive pour aider à sceller le match.