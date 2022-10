Alden-Hebron mène tout le chemin, met fin à un dérapage de quatre matchs contre Orangeville – Shaw Local

Le porteur de ballon de deuxième année d’Alden-Hebron, Wyatt Armbrust, a porté 11 fois pour 143 verges alors que les Giants battaient Orangeville 42-36 lors de leur match de l’Illinois 8-Man Football Association samedi.

Le quart-arrière Ben Vole a lancé pour 185 verges et deux touchés et s’est précipité pour 101 verges et un touché alors que AH (3-4) a mis fin à un dérapage de quatre matchs.

Les Giants avaient été devant ou dans des matchs pour le voir s’éclipser en seconde période. Pas cette fois. Ils ont maintenu leur avance tout le long contre les Broncos.

Vole a frappé Nik Rapa avec une passe de 75 verges pour commencer les choses. Rapa a ajouté neuf courses pour 96 verges et un touché.

Parker Elswick a capté une passe de 58 verges pour obtenir un premier essai clé au quatrième quart et aider les Giants à sceller le résultat.

Armbrust et Masen Watts ont mené AH avec 10 plaqués chacun. Watts a forcé deux échappés.