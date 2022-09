Alden-Hebron marque 32 buts au deuxième quart pour dépasser la coopérative Rockford Christian Life – Shaw Local

Alden-Hebron a déclenché un énorme deuxième quart-temps avec 32 points en route vers une victoire de 49-0 contre la coopérative Rockford Christian Life lors du match de la conférence Illinois 8-Man Football Association North 1.

Le quart-arrière Ben Vole s’est précipité pour 169 verges et un touché et a lancé pour 141 verges et trois scores.

Jake Nielson a capté deux passes, toutes deux pour des touchés, et a gagné 89 verges. Parker Elswick a capté trois passes pour 52 yards et un TD.

Louie Bageannis et Wyatt Armbrust se sont chacun précipités pour un touché.

En défense, les Giants (2-0) ont limité les Eagles à moins de 200 yards offensifs.