Alcool et cigarettes parmi 1351 types de “bhog” offerts à Lord Bhairavnath en MP

De toutes les offrandes faites dans les temples à travers l’Inde, c’est peut-être la plus inhabituelle. Le temple 56 Bhairav ​​situé à Bhagtipura dans l’Ujjain du Madhya Pradesh s’est vu offrir 1351 types de “bhog” ou offrandes. Parmi ceux-ci, il y avait 60 types de cigarettes et 40 types d’alcool offerts pendant le Bhairav ​​Ashtami, a rapporté ANI. D’autres substances addictives trouvées étaient le « bhang » et la « weed ». Ceux-ci ont ensuite été distribués aux fidèles.

Il y avait 390 sortes de bâtons d’encens, 75 sortes de fruits secs, 64 sortes de chocolat, 60 sortes de Gujarati Namkeen, 180 types de masques faciaux, 60 types de cigarettes en sachet, 55 sortes de bonbons, 45 sortes de biscuits, 40 types de alcool (y compris rhum, whisky, tequila, vodka bière et champagne), chillum, cannabis, 56 sortes de collations, 40 types de produits de boulangerie, 30 types de Gajak, 28 sortes de boissons non alcoolisées et 28 sortes de fruits.

Le temple Kal Bhairav ​​aurait été construit par le roi Bhadrasen sur les rives de la rivière Shipra. Il a été fait pour Kal Bhairav, le chef parmi les huit Bhairavas. Le temple est magnifiquement décoré avec des peintures exquises de style Malwa. En raison de la tradition unique du temple d’offrir de l’alcool à Dieu, les fidèles peuvent trouver tous les types d’alcool dans les magasins à l’extérieur du temple toute l’année.

Aux prières du matin, le prêtre du temple offre à Lord Bhairavnath une bouteille de vin rouge ou de rhum ainsi que d’autres matériaux de puja. Cette liqueur est versée dans une tasse ou une assiette peu profonde. Il est ensuite placé près de la bouche de la divinité. Une fois que la liqueur commence à descendre et qu’elle est terminée, la tasse est retirée. La liqueur restante de la bouteille est servie aux fidèles sous forme de prasad. Même si cette tradition est en place depuis des siècles, personne ne sait où va tout cet alcool. Lors de festivals comme Bhairav ​​Ashtami, des centaines de ces bouteilles d’alcool sont servies en une journée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici