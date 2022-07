Alcohol Free et Rob Hornby s’avèrent imparables lors de la July Cup | Nouvelles de la course

Le beau July Festival de Rob Hornby s’est poursuivi alors qu’il s’est associé à Andrew Balding’s Alcohol Free pour remporter la Darley July Cup Stakes à Newmarket.

Hornby n’avait jamais remporté de groupe un à domicile jusqu’à ce qu’il dirige Prosperous Voyage pour faire chavirer Inspiral vendredi après-midi – mais a doublé son total en l’espace d’à peine 24 heures alors que la fille de No Nay Never a perdu un vainqueur convaincant.

C’est Naval Crown, vainqueur de Platinum Jubilee Stakes, qui a fait la majeure partie de la course vers l’autre côté et qui s’est avéré être l’endroit où il fallait être alors que le vainqueur passait devant le dernier furlong et que Charlie Appleby, quatre ans, n’avait d’autre choix que de lever le blanc drapeau, avec un tracé sans alcool d’une longueur et demie à la ligne.

Sans alcool, qui était en neuvième place du jubilé de platine derrière Naval Crown à Royal Ascot, ne faisait que son deuxième départ à six stades depuis sa victoire aux Cheveley Park Stakes à l’âge de deux ans et a maintenant beaucoup de options, avec Paddy Power allant 6-1 pour la Betfair Sprint Cup, tandis que 14-1 est proposé avec Coral pour une défense de sa couronne Sussex Stakes à Glorious Goodwood.

C’était une histoire similaire à Royal Ascot pour Artorius, troisième, avec le raider australien incapable de faire le terrain requis après avoir été retenu au début, tandis que le favori 9-4, Perfect Power, ne voyageait jamais avec enthousiasme et terminait un septième décevant. .