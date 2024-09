Dernière heure d’Alcaraz – Perricard, en direct

¡Muy bons jours, bienvenidos al Open de Chine! Après le frénétique fin de semaine à Berlin, nous allons à Pékindonde Carlos Alcaraz a fait ses débuts au Torneo ATP500 de la ville chinoise. Le Murciano, qui vient de sauver l’équipe européenne à la Laver Cup, ganando ocho des 13 points enregistrés par l’équipe de Björn Borgrevient sur le circuit ATP après son arrivée dans la deuxième ronde de l’US Open.

Pendant deux semaines de compétition par équipe, entre la Copa Davis et Laver CupCarlos Alcaraz organise la course asiatique pour récupérer ses bonnes sensations et se confier sur la piste. El de El Palmar, deuxième tête de série dans le torneo chino, se topa con un fuerte muro en sus primera prueba à Pékin. Giovanni Mpetshi Perricard, 51e du classement ATP, on ne peut pas s’attendre à ce que ce soit facile pour Murciano.

Su 2,03 mètres d’altitude et son service puissant, Serán les armes du jeune prometteuse Francesa de 21 ans avant le trois monde. Perricard, que sa remporté au monde le passé de Wimbledon en remportant 51 « as » lors de sa première ronde du Grand Chelem londonien où il est entré comme « chanceux perdant », vJe dois peser un équilibre de 2 à 5 fois.

Les francés n’ont pas suivi les victoires consécutives depuis le passage de mois de juillet sur la terre britannique. De son côté, Carlos Alcaraz a remporté deux victoires consécutives sur le circuit ATP depuis Wimbledon. Sans embargo, à votre étape de la Copa Davis et de la Laver Cup, j’ai fini si tu es victorias et tan solo une derrotaesta en double avec Zverev. Mientras, en individual, suma quatre triunfos consecutivos.

El Murciano, que défier les demi-finales de l’édition passéeafirmó venir con las pilas recargadas. « Mon niveau d’énergie aujourd’hui est tout à fait bon. J’ai la motivation pour venir ici et jouer de bons tennis ».