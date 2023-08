Alcaraz, le mieux classé, et Medvedev, deuxième tête de série, chutent en quarts de finale à l’Omnium Banque Nationale

Carlos Alcaraz a livré le coup de projecteur du tournoi vendredi soir.

Tommy Paul s’est assuré que cela n’avait pas d’importance.

Alcaraz a failli tourner son match de quart de finale à l’Omnium Banque Nationale de Toronto avec un gagnant qui a électrisé la foule du stade Sobeys. Il continuerait à forcer un troisième set mais c’est Paul qui a pris la décision pour une victoire 6-3, 4-6, 6-3.

« J’aime affronter n’importe qui, c’est un gros défi », a déclaré Paul.

Le résultat a mis fin à la séquence de 14 victoires consécutives de l’Espagnol le mieux classé et a laissé l’événement sans ses deux premières têtes de série. L’Australien Alex de Minaur a éliminé le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, plus tôt dans la journée.

Paul a breaké Alcaraz lors du match d’ouverture et a maintenu la pression sur le champion en titre de Wimbledon, prenant 21 des 23 points au filet.

Le moment où @TommyPaul1 a éliminé la tête de série à Toronto ! 👏@NBOtoronto | #NBO23 pic.twitter.com/gOhjpOBLgA —@atptour

Alcaraz a semblé prendre de l’élan dans le deuxième set lorsqu’il a retourné un lob avec une interpolation – une balle frappée entre les jambes avec le dos face au filet – pour tirer même à 3-3.

Il a brisé Paul à l’amour et a ensuite pris les deux points suivants sur son service. C’est alors que l’Américain a joué un point fort qui, espérait-il, empêcherait Alcaraz de prendre le dessus.

« En fin de compte, vous voulez juste donner le ton pour le troisième set », a déclaré Paul. « Et je pense que ça a vraiment fait ça. Je veux dire, il a tenu là quand même et a remporté le deuxième [set].

« Mais je pense que creuser là-dedans lui a en quelque sorte fait savoir que j’allais être là pour le troisième. »

Paul, la tête de série no 12, a également battu Alcaraz en trois sets lors du tournoi de l’an dernier à Montréal.

« Il est vraiment dur sur toutes les surfaces », a déclaré Alcaraz. « Je veux dire qu’il est un mélange de tout. Cela le rend vraiment, vraiment dur. »

Paul réagit après avoir remporté son match de quart de finale contre Alcaraz à Toronto vendredi soir. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Plus tôt, de Minaur avait réussi une victoire tenace 7-6 (7), 7-5 pour atteindre sa première demi-finale de Masters 1000 en carrière.

Il est revenu d’un déficit de 2-5 au premier set et était mené 1-5 au bris d’égalité.

« J’étais très équilibré et à aucun moment de ce match je ne me suis senti éreinté », a déclaré de Minaur. « Je connaissais mon plan de match. Je m’y suis tenu. »

Medvedev, le champion NBO Toronto 2021, a eu du mal avec son service à des moments inopportuns lors d’un après-midi chaud, ensoleillé et venteux.

Le Russe a servi pour le premier set à 5-3 mais a commis une double faute sur une balle de break. De Minaur a suivi avec une prise pour tirer même.

Au bris d’égalité, Medvedev a levé le poing vers le ciel après avoir remporté un long échange pour un avantage de 5-1. Mais de Minaur a grignoté et sauvé trois balles de set – dont une sur une double faute – avant de prendre une avance de 8-7.

L’Australien s’est converti sur sa première balle de set lorsqu’un tir de Medvedev a navigué longtemps.

De Minaur célèbre après avoir remporté le premier set contre Medvedev lors de leur match de quart de finale à Toronto vendredi. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Dans le deuxième set, Medvedev menait 4-3 lorsqu’il a commis une double faute sur le point de rupture. Sa septième double faute au total est survenue sur une balle de match.

Medvedev a déclaré qu’il avait tendance à vraiment « aller chercher » le deuxième service.

« Il y a toujours une question, comme peut-être que vous avez fait des doubles fautes, mais peut-être que vous avez aussi fait de bonnes [serves] à des moments importants », a-t-il déclaré.

Medvedev, qui a remporté cinq titres sur le circuit ATP cette année, est tombé à 22-4 lors des événements Masters 1000 et 31-4 sur les terrains durs cette saison.

DOWN GOES MEDVEDEV 🫨 .@alexdeminaur accède à sa première demi-finale ATP Masters de sa carrière 🇦🇺 pic.twitter.com/pAoaydWXyJ —@NBOtoronto

De Minaur affrontera ensuite l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina dans une bataille de joueurs non classés.

Davidovich Fokina s’est retiré dans le deuxième set du début du quart de finale pour une victoire de 6-4, 6-2 contre l’Américain Mackenzie McDonald

De Minaur, le n ° 18 mondial, a éliminé trois têtes de série à Medvedev, la huitième tête de série Taylor Fritz et le n ° 11 Cameron Norrie.

L’Espagnol, 37e, a quant à lui remporté des victoires sur Casper Ruud, 3e, et Alex Zverev, 13e tête de série.

« Je pense que nous avons tous les deux montré que nous méritions d’être ici par les adversaires que nous avons battus », a déclaré de Minaur. « Donc, cela montre que nous jouons tous les deux du bon tennis. Nous jouons tous les deux du tennis confiant. ».

Paul affrontera le vainqueur du match en retard entre l’Italien Jannik Sinner, septième tête de série, et le Français Gaël Monfils.

McDonald venait de remporter une victoire au troisième tour contre le favori local Milos Raonic de Thornhill, Ont. Raonic, un joker, a été le dernier des cinq joueurs canadiens en simple à être éliminé.

Le jeu se poursuit jusqu’à dimanche lors du tournoi américain de 7,62 millions de dollars.

Swiatek affrontera Pegula en demi-finale

Après avoir traversé le début du match, Iga Swiatek a senti l’élan changer en sa faveur.

Mais au lieu de se resserrer, la n ° 1 mondiale pendant 71 semaines consécutives a augmenté son intensité – et a résisté à la qualifiée américaine Danielle Collins, 6-3, 4-6, 6-2 sur le court central vendredi soir pour atteindre les demi-finales du tournoi féminin. tournoi à Montréal.

« Être intense est la chose la plus importante », a déclaré le Polonais de 22 ans. « Elle joue très vite, donc parfois c’est difficile de faire ça, mais je suis content que dans le troisième set, j’ai même pu augmenter le niveau et juste jouer très fort et vite. »

Swiatek rencontrera la quatrième tête de série Jessica Pegula des États-Unis samedi lors de sa toute première demi-finale au NBO. L’événement WTA 1000 se déroule jusqu’à dimanche au stade IGA.

Nonchalamment cool 😎@iga_swiatek bat Collins 6-3, 4-6, 6-2 pour se qualifier pour les demi-finales première fois à Montréal! #NBO23 pic.twitter.com/95SkDjXjEv —@WTA

Collins, qui a commencé lentement, a retrouvé sa forme au milieu du deuxième set et a riposté après une pause pour égaliser le match à un set chacun.

Alors que Collins gagne du terrain, Swiatek dit qu’elle a pu rester calme en sachant qu’elle aurait une chance de se regrouper avant un troisième set.

Une fois sur place, son plan était simple.

« Je voulais vraiment le balancer », a-t-elle déclaré. « J’essaie de ne pas trop analyser tout. J’ai des solutions faciles. »

Cela s’est avéré vrai lorsqu’elle a sauté sur une pause précoce. Puis, en hausse de 4-2, Swiatek a frappé un revers gagnant hors de la ligne après une double faute de Collins pour gagner un point de break avant de servir le match.

Collins a tiré sa révérence après une superbe course à Montréal.

Après avoir remporté deux matchs de qualification en trois sets – un contre la favorite de sa ville natale Eugenie Bouchard – elle a battu la demi-finaliste de Wimbledon Elina Svitolina, la tête de série n ° 8 Maria Sakkari et une autre locale à Leylah Fernandez sans perdre un set.

La joueuse de 29 ans, qui a commencé le tournoi au 48e rang, a déclaré que la fatigue de jouer son sixième match du tournoi avait peut-être joué un rôle dans sa performance, mais pas autant que son adversaire.

« J’ai l’impression que c’est toujours difficile de jouer contre la joueuse n°1 au monde », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas facile de passer outre. »

Cependant, Collins a eu du succès avant que Swiatek ne prenne la tête du classement.

L’ancien numéro 7 mondial a bouleversé Swiatek avec une victoire dominante 6-4, 6-1 en demi-finale de l’Open d’Australie l’an dernier.

Après cette réunion, Swiatek a déclaré que Collins avait frappé « les balles les plus rapides que j’ai jamais jouées dans un match ».

« Aujourd’hui, je savais qu’elle pouvait recommencer parce que je l’avais déjà vécu », a déclaré Swiatek vendredi. « Je voulais donc être proactif et être vraiment intense pour qu’elle ressente également la pression. »

Swiatek s’est affirmée tôt vendredi soir, prenant une avance de 3-0 avant de briser à nouveau Collins pour remonter 5-1. Collins a reculé pour mettre un peu de pression sur son adversaire, mais Swiatek a résisté à la poussée tardive et a servi le set lors de sa deuxième tentative.

Au milieu du deuxième set, les choses ont commencé à changer lorsque Collins a commencé à ressembler un peu plus au joueur qui organisait une clinique de tir précédemment dans le tournoi.

À égalité 4-4, Collins a repoussé un point de rupture après que Swiatek ait frappé un revers gagnant pour remonter 40-30, avant de frapper un as et un coup droit rapide à tenir.

Dans le match qui a suivi, Collins a frappé plusieurs gagnants de retour de revers en route pour briser Swiatek, prendre le set et égaliser un match que Swiatek semblait avoir sous le contrôle.

« Dans ces moments, je jouais assez agressif, j’avais un état d’esprit agressif », a déclaré Collins. « Essayer de ramasser des balles au filet et de terminer quelques tirs dans la ligne de service. Parfois, je n’y suis pas entré, mais j’ai l’impression que cette mentalité m’a définitivement aidé à jouer un peu plus agressif. »

Contre un adversaire aussi coriace, Collins a déclaré qu’elle avait du mal à tenir le coup.

« Quand le match m’a un peu échappé, je pense que j’étais parfois un peu trop passive », a-t-elle déclaré. « Et Iga a vraiment capitalisé là-dessus. »

Pegula en tête Gauff

Plus tôt vendredi, Pegula a eu raison de son partenaire de double Coco Gauff, gagnant 6-2, 5-7, 7-5 en simple vendredi pour se qualifier.

Les deux joueurs devaient reprendre le terrain ensemble plus tard vendredi – cette fois en tant que coéquipiers. Cependant, le duo n ° 1 mondial en double s’est retiré de l’événement après leur intense match en simple.

« Toujours un match difficile », a déclaré Pegula face à son amie. « Nous connaissons si bien les matchs de l’autre, donc nous savons en quelque sorte ce que nous allons nous faire, nous savons quel est notre objectif.

« Il s’agit simplement d’essayer de l’exécuter au bon moment et du mieux possible. Je pense que j’ai pu le faire un peu mieux aujourd’hui. »

Ailleurs en double, les Canadiennes Marina Stakusic et Carol Zhao ont perdu 3-6, 6-3, 10-6 contre les quatrièmes favorites Nicole Melichar-Martinez des États-Unis et Ellen Perez d’Australie en huitièmes de finale.

Plus tard vendredi, Liudmila Samsonova, de Russie, qui a battu la deuxième tête de série Aryna Sabalenka, de Biélorussie, a remporté son deuxième match de la journée, battant Belinda Bencic, de Suisse, 6-4, 6-4 pour se qualifier pour les demi-finales.

Elle affrontera la gagnante du match tardif de vendredi entre la troisième tête de série Elena Rybakina du Kazakhstan et la 10e tête de série Daria Kasatkina de Russie en demi-finale.