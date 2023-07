Alcaraz commence son Wimbledon avec une victoire en deux sets et la championne en titre Rybakina bat Rogers

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Dans seulement son troisième tournoi de Wimbledon, Carlos Alcaraz est déjà l’un des principaux hommes à battre.

L’Espagnol, tête de série n’a pas dépassé le quatrième tour du All England Club, mais il est devenu la principale menace dans la quête de Novak Djokovic pour un huitième titre masculin record au Grand Chelem sur gazon.

Mardi, Alcaraz a battu Jeremy Chardy 6-0, 6-2, 7-5 sur le court n° 1 – un emplacement approprié pour le joueur n° 1 mondial.

Le match s’est joué sous le toit car la pluie a affecté le jeu sur les courts extérieurs pour la deuxième journée consécutive.

« Évidemment sans toit, avec du soleil, c’est beaucoup mieux pour moi. Je pense aussi à tout le monde », a déclaré Alcaraz sur le terrain. « Avec le toit ou pas, je dois montrer mon meilleur niveau. »

Son meilleur a mené Alcaraz à son premier titre majeur à l’US Open l’année dernière. Il a atteint les demi-finales de l’Open de France de cette année, mais Djokovic a fini par remporter ce match en route vers son 23e titre du Grand Chelem.

À Wimbledon, Alcaraz a atteint le deuxième tour en 2021, jouant comme joker. Il a fait le quatrième tour l’an dernier et s’est inscrit au tournoi de cette année après avoir remporté le titre sur gazon au Queen’s Club.

Chardy, 36 ans, qui jouait à Wimbledon pour la 14e fois et à son 56e majeur au total, prévoyait de se retirer du sport après le tournoi de cette année.

Kate, la princesse de Galles, était à Wimbledon sous la pluie mardi et s’est assise dans la loge royale du court central à côté de Roger Federer, huit fois champion qui a pris sa retraite du sport. Federer a été fêté avant le début du jeu.

Les matchs ont commencé sur la plupart des terrains peu après 11 heures du matin au All England Club, mais les bâches sont sorties sous la pluie environ une heure plus tard.

La pluie est prévue pour une grande partie de la journée de mardi dans le sud-ouest de Londres.

Elena Rybakina a ouvert le jeu sur le court central contre l’adversaire américaine Shelby Rogers – l’endroit traditionnel pour la championne en titre. Le champion masculin en titre, Djokovic, a eu l’honneur de commencer le jeu dans le stade principal lors de la première journée.

Rybakina, qui s’est retirée de l’Eastbourne International la semaine dernière en raison d’une maladie virale, a amélioré son service après le premier set et a battu Rogers 4-6, 6-1, 6-2.

« Je me sens beaucoup mieux », a-t-elle déclaré sur le terrain. « Ça a été un peu de malchance pour moi. Ce n’était pas facile de retrouver la forme et la condition physique, mais maintenant je vais beaucoup mieux. J’espère que cette victoire me donne plus de confiance pour le prochain tour.

Rybakina s’était également retirée de l’Open de France en raison d’une maladie et s’était dite « plutôt nerveuse » au début du match de mardi.

Ons Jabeur, sixième tête de série, qui a perdu contre Rybakina lors de la finale de l’an dernier, s’est qualifié avec une victoire 6-3, 6-3 sur Magdalena Frech.

Le match de Djokovic a été retardé par la pluie lundi, et il a même aidé à sécher le terrain avant la reprise du jeu. Le septuple champion a fini par battre Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6 (4).

Chris Lehourites, Associated Press