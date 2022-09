Carlos Alcaraz a utilisé sa combinaison de moxie et de maturité pour battre Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 lors de la finale de l’US Open dimanche pour remporter son premier titre du Grand Chelem à 19 ans et devenir le plus jeune homme à être classé n ° 1.

Alcaraz est un Espagnol qui participait à son huitième tournoi majeur et deuxième à Flushing Meadows, mais a déjà attiré beaucoup d’attention en tant que personne considérée comme la prochaine grande chose du tennis masculin.

Il a été sérénadé par des chœurs de “Ole, Ole, Ole! Carlos!” qui se répercutait sur le toit fermé du stade Arthur Ashe – et Alcawhile raz faisait souvent signe aux spectateurs de soutien de devenir plus forts.

Le rêve devient réalité.@carlosalcaraz est un champion du Grand Chelem. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR —@US Open

Il n’a montré que brièvement des signes de fatigue après avoir dû passer trois sets consécutifs pour atteindre le match pour le titre, ce que personne n’avait fait à New York en 30 ans.

Alcaraz a perdu le deuxième set et a fait face à une paire de points de set alors qu’il perdait 6-5 dans le troisième. Mais il a effacé chacune de ces opportunités de points du set pour Ruud avec les sortes de volées à réflexes rapides et à la main douce qu’il a affichées à plusieurs reprises.

Et avec l’aide d’une série de tirs avec tige d’un Ruud à l’air serré dans le bris d’égalité qui a suivi, Alcaraz a bondi jusqu’à la fin de ce set.

Une pause dans le quatrième a suffi à Alcaraz pour sceller la victoire dans la seule finale du Grand Chelem entre deux joueurs cherchant à la fois un premier championnat majeur et la première place du classement informatisé de l’ATP, qui date de 1973.

L’aube d’une nouvelle ère. Après-demain, quatre hommes auront revendiqué la première place mondiale dans les années 2020. pic.twitter.com/sbjWsrk4Fs —@US Open

Ruud est un Norvégien de 23 ans qui a maintenant une fiche de 0-2 en finale du Chelem. Il était le finaliste de Rafael Nadal à Roland-Garros en juin.

Ruud se tenait très en retrait près du mur pour rendre le service, mais aussi au cours des points, bien plus qu’Alcaraz, qui attaquait quand il le pouvait.

Alcaraz s’est attaqué au côté le plus faible de Ruud, le revers, et a trouvé le succès de cette façon, surtout au service.

Si rien d’autre, Ruud obtient le prix de l’esprit sportif pour avoir concédé un point qu’il savait qu’il ne méritait pas. C’est arrivé alors qu’il menait 4-3 dans le premier set; il a couru vers une balle courte qui a rebondi deux fois avant que la raquette de Ruud ne la touche.

Le jeu continua et Alcaraz hésita puis rata sa réponse. Mais Ruud a dit à l’arbitre de chaise ce qui s’était passé, donnant le point à Alcaraz, qui a levé le pouce à son adversaire et a applaudi avec les spectateurs pour reconnaître le mouvement.

Alcaraz semble certainement être un talent rare, possédant un jeu enviable sur tous les terrains, un mélange de puissance de coup de fond avec une volonté d’avancer et de fermer les points avec sa capacité de volée. Il a remporté 34 des 45 points lorsqu’il est allé au filet dimanche.

Il est une menace en servant – il a livré 14 as à 128 mph dimanche – et en revenant, gagnant 11 points de rupture, en convertissant trois.

Ne vous méprenez pas : Ruud n’est pas en reste non plus. Il y a une raison pour laquelle il est le plus jeune homme depuis Nadal à se qualifier pour deux finales majeures en une saison et a réussi à remporter un point de 55 coups, le plus long du tournoi, en demi-finale vendredi.

Mais c’était le moment pour Alcaraz de briller, son tour de montrer la vitesse et l’endurance, l’habileté et le sang-froid d’un champion.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más ! 👏🏻

Beau effort @CasperRuud98 ! très fier de toi ! Pas de chance aujourd’hui mais tournoi et saison incroyables ! Continue! —@Rafael Nadal

Lorsqu’un dernier vainqueur de service a jeté un coup d’œil sur le cadre de Ruud, Alcaraz s’est laissé tomber sur le dos sur le terrain, puis s’est roulé sur le ventre, couvrant son visage avec ses mains.

Puis il est allé dans les tribunes pour des câlins avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero, un ancien n ° 1 lui-même qui a remporté l’Open de France en 2003 et atteint la finale de l’US Open de cette année-là, et d’autres, pleurant tout le temps.

Vous n’arrivez qu’une seule fois au n ° 1 pour la première fois. Vous ne gagnez qu’une seule fois un premier titre du Grand Chelem. Beaucoup de gens s’attendent à ce qu’Alcaraz célèbre ce genre d’exploits pour les années à venir.

Krejcikova et Siniakova terminent leur carrière en Grand Chelem

La seule chose qui pouvait arrêter Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova dans les tournois du Grand Chelem cette année était le COVID-19.

Les Tchèques ont remporté leur troisième majeur en 2022 et ont terminé un Grand Chelem en carrière dimanche, se ralliant tard pour battre Caty McNally et Taylor Townsend 3-6, 7-5, 6-1 lors de la finale du double féminin de l’US Open.

Krejcikova et Siniakova ont commencé l’année en remportant l’Open d’Australie pour la première fois, mais n’ont pas pu défendre leur titre à l’Open de France 2021 après que Krejcikova ait été testée positive au COVID-19 et se soit retirée après avoir perdu son match d’ouverture en simple.

Ils ont ensuite remporté Wimbledon pour la deuxième fois et détiennent désormais six titres majeurs.

Les Américaines jouaient ensemble dans une majeure pour la première fois après le retour de Townsend cette année après la naissance de son fils en mars 2021. Elles ne pouvaient pas égaler l’expérience des Tchèques, qui ont commencé à jouer ensemble en tant que juniors.

Classés troisièmes à Flushing Meadows, ils ne semblaient pas vouloir gagner après que McNally et Townsend aient pris une avance de 4-1 au deuxième set. Les Américaines ont repris les devants 5-4, mais les Tchèques ont remporté 12 des 15 derniers points pour remporter le set, puis ont pris une avance de 4-0 en troisième.

Il s’agissait de la deuxième défaite consécutive en finale de l’US Open pour McNally, qui s’était associé l’an dernier à Coco Gauff.

Siniakova remplacera Gauff – qui, avec sa partenaire Jessica Pegula, a perdu au premier tour à Flushing Meadows en tant que tête de série n ° 2 – en tête du classement WTA en double. Krejcikova grimpera au n ° 2 et McNally passera du n ° 22 au top 10.

De Groot remporte un autre Grand Chelem en fauteuil roulant

Diede de Groot a remporté son deuxième Grand Chelem consécutif en fauteuil roulant, tandis qu’Alfie Hewett a empêché Shingo Kunieda de faire de même en remportant le titre masculin à l’US Open.

De Groot, la tête de série n ° 1 des Pays-Bas, s’est ralliée pour battre le n ° 2 Yui Kamiji 3-6, 6-1, 6-1.

Elle a remporté les titres en simple en fauteuil roulant de l’Open d’Australie, de l’Open de France, de Wimbledon et de l’US Open pour la deuxième année consécutive. Elle a remporté un slam en or en 2021, ajoutant la médaille d’or paralympique à ses victoires dans les majeures.

Kunieda avait remporté les trois premiers titres du Grand Chelem cette année, mais Hewett, deuxième tête de série, a battu la tête de série n ° 1 du Japon 7-6 (2), 6-1.

Le tournoi rapporte 2 millions de dollars américains pour l’Ukraine

L’US Open 2022 a permis de récolter 2 millions de dollars américains en aide à la crise pour l’Ukraine.

L’Association américaine de tennis a déclaré que la collecte de fonds avait commencé avec l’exposition “Le tennis joue pour la paix” la semaine avant le tournoi, mettant en vedette des joueuses telles que la championne féminine Iga Swiatek et Rafael Nadal, et s’était poursuivie avec des dons de partenaires commerciaux, de fans et de donateurs privés.

Les fonds ont été reversés au Fonds de secours en cas de crise ukrainienne de GlobalGiving, qui soutient l’aide humanitaire dans les communautés touchées en Ukraine et dans les régions environnantes où les réfugiés ukrainiens ont fui.