Alcaraz admet que les crampes de la demi-finale de Roland-Garros ont été causées par les nerfs

Carlos Alcaraz a déclaré que les crampes qui l’avaient affligé lors de sa défaite en demi-finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic étaient le résultat de la tension et de la nervosité pendant le match, qu’il a décrit comme quelque chose qu’il n’avait jamais connu auparavant de sa vie.

« [It] a été très difficile pour moi aujourd’hui. Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme je l’ai fait aujourd’hui. Je n’ai jamais ressenti cette tension que j’ai ressentie dans ce match. dit l’Espagnol.

Djokovic a battu Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 pour atteindre sa septième finale de Roland-Garros. Après deux sets extrêmement intenses, Alcaraz a commencé à souffrir de crampes dans tout le corps et il ne pouvait plus courir. « Ce n’est pas facile de jouer contre Novak. Bien sûr une légende de notre sport », a-t-il déclaré. « Si quelqu’un dit qu’il entre sur le terrain sans avoir peur de jouer contre Novak, il ment.

« Bien sûr que jouer une demi-finale d’un grand chelem, tu as beaucoup de nerfs, mais encore plus face à Novak. C’est la vérité. La prochaine fois que j’affronterai Novak, j’espère être différent, mais les nerfs seront là.

Djokovic se dirige vers la finale de Roland Garros à la poursuite de l’histoire alors qu’il cherche à remporter un 23e titre du Grand Chelem, un record masculin. « Je l’ai dit à plusieurs reprises cette année, pendant la saison sur terre battue, Roland Garros est l’endroit où je veux atteindre un sommet sur terre battue, où je veux jouer mon meilleur tennis », a-t-il déclaré. « Je me suis donc mis dans une autre position vraiment idéale pour gagner un Grand Chelem. C’est essentiellement ce qui me motive encore quand je me lève le matin et que je pense à la saison et aux choses que je veux accomplir. Les tournois du Grand Chelem sont ce qui me motive le plus.

Djokovic affrontera Casper Ruud en finale après que le Norvégien ait atteint sa troisième finale du Grand Chelem et sa deuxième finale consécutive à Roland Garros, démantelant Alexander Zverev 6-3, 6-4, 6-0.

« L’année dernière, c’était contre Rafa, cette année c’est contre Novak, alors que pouvez-vous dire? », A déclaré Ruud. « Ce sont deux des joueurs les plus coriaces de l’histoire. Je dois être l’outsider comme aujourd’hui, jouer sans trop de sentiments, juste essayer de profiter.