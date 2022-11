Albuquerque marque un nombre record de fusillades policières en 2022

ALBUQUERQUE, NM (AP) – La police de la plus grande ville du Nouveau-Mexique a abattu un homme qui, selon elle, s’est jeté sur des agents avec un couteau tôt jeudi, marquant un record de 17 fusillades policières cette année à Albuquerque, a déclaré le chef de la police de la ville.

La fusillade s’est produite après que la police a reçu des appels mercredi au sujet d’un homme qui aurait brisé une fenêtre dans une banque et menacé une personne frustrée de ne pas pouvoir utiliser sa carte de débit, a déclaré le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, lors d’une conférence de presse. Il faudrait encore 12 heures avant que les agents ne rencontrent l’homme à l’extérieur du centre de transport de la prison de la police. Un officier a tenté de lui parler, mais il a pris la fuite.

Le chef de la police a déclaré que l’homme avait été arrêté trois fois au cours des trois derniers mois et que les autorités avaient travaillé avec une unité d’intervention de crise pour lui apporter de l’aide. Au lieu de cela, les agents ont fini par essayer de négocier avec lui à 2 heures du matin le long d’un immeuble du centre-ville.

Medina a déclaré que l’homme avait un couteau et a couru vers les officiers, qui ont ouvert le feu.

“La fusillade d’hier n’est qu’un sombre rappel que nous devons travailler avec les législateurs de nos États, nous devons travailler avec nos partenaires du système de justice pénale, nous devons trouver des réponses”, a déclaré le chef. “Nous devons trouver des réponses sur la manière dont nous pouvons réduire le nombre de contacts avec ces personnes.”

Il a noté qu’un examen des fusillades par la police d’Albuquerque entre 2018 et 2022 a identifié trois circonstances courantes : lorsque les agents tentent d’appréhender des suspects violents ; lorsque les individus connaissent une sorte d’épisode de santé mentale ; et lorsque des personnes ayant peu d’antécédents criminels sont sous l’influence de drogues ou d’alcool et prennent de mauvaises décisions.

Les données partagées par le département de police d’Albuquerque ont montré qu’il y avait eu 54 fusillades policières depuis 2018. Parmi les cas examinés, 85 % impliquaient des personnes armées d’une arme à feu ou d’une arme qui semblait être une arme à feu.

Les autorités ont également constaté qu’environ 55% des cas concernaient des personnes sous l’influence de drogues ou d’alcool, alors qu’il n’y avait que deux cas dans lesquels l’intoxication n’avait joué aucun rôle. Sans tests toxicologiques, on ne savait pas si les drogues ou l’alcool jouaient un rôle dans le reste des cas.

Dans tout l’État, les autorités ont déclaré que le nombre de fusillades au cours desquelles des officiers ont ouvert le feu s’élève à 50 pour l’année.

Gilbert Gallegos, porte-parole du département de police d’Albuquerque, a déclaré que les chiffres indiquent que ce n’est pas seulement un problème à Albuquerque – où les autorités et les élus sont aux prises avec des homicides et des crimes violents record.

Albuquerque est apparue sous les projecteurs il y a près de dix ans lorsque des membres de la communauté et des militants ont commencé à protester contre une tendance à la force excessive de la part d’officiers, ce qui a entraîné une enquête du ministère américain de la Justice. Les responsables fédéraux ont sévèrement critiqué les forces de police mais sont parvenus à un accord avec la ville pour améliorer la formation et démanteler les unités en difficulté.

Le dernier rapport d’un observateur fédéral a indiqué des progrès continus de la ville dans la réalisation des mandats.

Une coalition d’organisations communautaires et d’individus faisant pression pour plus de changements a toujours des inquiétudes, exigeant principalement récemment que le département de police d’Albuquerque publie plus de détails sur une fusillade le week-end dernier.

Barron Jones, membre d’APD Forward et stratège politique principal de l’American Civil Liberties Union au Nouveau-Mexique, a déclaré plus tôt cette semaine que la transparence est nécessaire pour mieux comprendre ce qui pourrait être fait, le cas échéant, pour empêcher les morts par balle aux mains de officiers.

Les cas récents soulignent la nécessité d’une politique de recours à la force à l’échelle de l’État qui comprend des protocoles clairs et cohérents pour désamorcer les interactions avec le public “afin d’éviter ce genre d’incidents tragiques”, a-t-il déclaré.

Medina a déclaré que le département continue de travailler sur les changements de politique et la formation dans le but de réduire la probabilité d’utiliser une force mortelle. Bien que l’accent ait été mis en grande partie sur la désescalade des situations, il a déclaré que le désengagement devait faire partie de l’équation.

Les données publiées par le département montrent qu’au cours des cinq dernières années, six agents ont suivi une formation supplémentaire après avoir tiré sur quelqu’un ; cinq lettres de réprimande ont été émises; trois réprimandes verbales ont été prononcées; deux officiers ont été licenciés; et un a été suspendu.

Susan Montoya Bryan, Associated Press