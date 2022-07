Albuquerque érigeant des statues de Walter White de Breaking Bad, Jesse Pinkman fait trébucher Twitter

La nouvelle ville mexicaine d’Albuquerque rend hommage aux personnages de Breaking Bad Walter White et Jesse Pinkman avec des statues de bronze, une décision qui a suscité un peu de chahut sur les réseaux sociaux. Les statues ont été commandées par Vince Gilligan, qui est le créateur à la fois de Breaking Bad et de son spin-off Better Call Saul, en 2019 afin de redonner à la ville qui sert de toile de fond aux deux émissions, selon The Guardian. Bien que Walter et Jesse soient des revendeurs de méthamphétamine bien-aimés, tout le monde n’a pas accepté la décision avec bonté, compte tenu de l’histoire du trafic de drogue de la ville et des taux élevés d’overdoses mortelles.

Gilligan, avec Sony Pictures Television, fait don des statues dans l’espoir d’attirer “des bus pleins de touristes” dans la ville.

Des parents d’Albuquerque expliquant à leurs enfants pourquoi le conseil municipal a érigé des statues de deux trafiquants de drogue pic.twitter.com/Cj2PUTe045 — Riche 🍂 #SaulSweep (@regidank) 12 juillet 2022

N’y a-t-il vraiment personne d’autre à admirer au Nouveau-Mexique ? https://t.co/cF17dvjyKg – divorcé épique (@boner_pilled) 13 juillet 2022

Ay j’adore breaking bad mais ces mecs étaient des trafiquants de drogue et des meurtriers pourquoi y a-t-il des statues d’eux qui montent 😭 https://t.co/fDUXP5XfrP – La plupart des Palone (@moisht_toast) 13 juillet 2022

Il y en avait aussi beaucoup qui étaient agressivement satisfaits de la décision.

Je suis sur le point de visiter ces statues tous les matins avant d’aller travailler.#Breaking Bad https://t.co/6Kcyy6Z9Lc — YourASaigon (@SeloverWes) 13 juillet 2022

prendre mon premier rendez-vous à la statue de walter white https://t.co/s6tFTl0xtd – tk stupide (@raharuburneracc) 14 juillet 2022

Moins maléfique que la plupart des horribles monstres qui occupent actuellement de précieuses statues dans nos palais de justice et nos musées. Au moins, ils ont tué des nazis à la fin. https://t.co/a677TzPd6c – Le chien savant (@thelearneddog) 13 juillet 2022

Les statues ont été sculptées par Trevor Grove et seront dévoilées le 29 juillet. Le maire Tim Keller, Gilligan, Bryan Cranston, Aaron Paul et le producteur exécutif de l’émission Peter Gould assisteront à la cérémonie. Les circuits Breaking Bad attirent les touristes au Nouveau-Mexique, y compris les maisons supposées de Walter White et Jesse Pinkman. Breaking Bad s’est déroulé de 2008 à 2013 et le tourisme au Nouveau-Mexique a augmenté après 2011.

Récemment, RJ Mitte, qui jouait le rôle de Walter Jr dans la série, dans une interview avec LADBible, a révélé comment Bryan Cranston et les autres membres de la distribution restaient toujours en contact. Il a également parlé d’un geste chaleureux que Bryan a montré pendant la pandémie. Alors que le monde était aux prises avec COVID-19, Bryan, au milieu de toute la bagarre, a tendu la main à ses co-acteurs et acteurs de Breaking Bad, vérifiant leur bien-être. «Je viens de recevoir un e-mail de lui l’autre jour, vérifiant tout le monde de COVID. Nous restons tous en contact », a déclaré Mitte, dans l’interview. Mitte était adolescent lorsqu’il a rejoint l’émission.

