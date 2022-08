Albuquerque a accueilli les musulmans. Puis quatre d’entre eux ont été tués.

En effet, les meurtres ont secoué une ville de plus en plus diversifiée, où l’immigration, en grande partie en provenance du Mexique et d’autres pays d’Amérique latine, est une source majeure de croissance démographique et fait partie intégrante de l’histoire de la ville. Des immigrants du Moyen-Orient, y compris des musulmans et des chrétiens du Liban et de Syrie, ont déposé des participations à Albuquerque et dans d’autres parties du Nouveau-Mexique à la fin du XIXe siècle.

La ville a progressivement vu une nouvelle vague d’immigrants musulmans au cours des dernières décennies, dont beaucoup sont venus étudier à l’Université du Nouveau-Mexique. Un groupe d’étudiants musulmans s’est réuni au milieu des années 1980 pour former le Centre islamique du Nouveau-Mexique, auquel ont assisté les trois victimes les plus récentes.

Beaucoup de membres de la communauté musulmane de la ville viennent du Pakistan et d’Afghanistan, tandis que d’autres viennent de pays comme l’Inde, la Turquie, la Syrie, l’Irak et le Sri Lanka. Sous l’administration Trump, lorsque les inquiétudes ont grandi au sujet du sectarisme dirigé contre les musulmans, les responsables ont adopté un projet de loi affirmant le statut d’Albuquerque en tant que ville « amie des immigrants ». Il a empêché les agents d’immigration fédéraux d’entrer dans les installations gérées par la ville et les employés de la ville de collecter des informations sur le statut d’immigration.

Au moins 300 réfugiés afghans sont arrivés à Albuquerque au cours de l’année écoulée, renforçant une communauté croissante reflétée aujourd’hui par au moins huit lieux de culte différents pour les musulmans. Albuquerque a renforcé ses efforts de sensibilisation grâce à des traducteurs parlant l’arabe, le dari, le farsi, l’ourdou et le pashto – langues que les responsables ont priorisées ces derniers jours lors du partage d’informations sur les meurtres.

Bien que les musulmans aux États-Unis aient été confrontés à la violence et à la discrimination après le 11 septembre et pendant la campagne présidentielle de Donald J. Trump, la nature apparente en série des attentats à Albuquerque – et le mystère tenace de savoir qui en est responsable – est particulièrement déconcertante, a déclaré Sumayyah Waheed, conseillère politique principale chez Muslim Advocates, un groupe de défense des droits civiques.

“Je ne peux pas penser à un incident comme celui-ci”, a-t-elle déclaré.

Mme Waheed a déclaré qu’il était préoccupant que la police d’Albuquerque n’ait apparemment établi un lien possible entre les attaques qu’après la mort de trois hommes musulmans.