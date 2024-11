Albon exclu du GP du Brésil après une chute en qualifications

Le pilote de Formule 1 Williams, Alex Albon, manquera le Grand Prix du Brésil en raison de son énorme accident en qualifications, l’équipe étant uniquement représentée par son équipier recrue Franco Colapinto – qui a lui-même eu un lourd shunt.

Les pilotes Williams ont provoqué deux des cinq drapeaux rouges qui ont interrompu la séance de qualification déjà reportée de dimanche matin sur un Interlagos très humide.

Celui d’Albon s’est produit en Q3, à un moment où il occupait provisoirement la première ligne.

🔴DRAPEAU ROUGE N°5 !!! 🔴 Albon est hors et hors du troisième trimestre 💥#F1 #BrésilGP pic.twitter.com/PHNXWPJLAO – Formule 1 (@F1) 3 novembre 2024

Sa voiture est partie en tête-à-queue à l’approche de la Senna S en début de tour et a été fortement endommagée contre les barrières.

Albon a immédiatement soupçonné que réparer la voiture serait impossible dans le court intervalle précédant la course, et Williams l’a confirmé un peu moins d’une heure avant le départ prévu.

Lire : Grille de départ complète du GP du Brésil.

« C’est une journée déchirante pour l’équipe », a déclaré le directeur de l’équipe, James Vowles.

« Nous sommes ici pour faire de la course et personne ne veut se retrouver dans cette situation.

« Le point le plus important est que tous les pilotes qui ont eu des incidents en qualifications vont bien, y compris Alex et Franco.

« Malgré les meilleurs efforts de notre équipe travailleuse, talentueuse et résiliente, il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour réparer la voiture d’Alex à temps pour le grand prix.

« C’est une pilule amère à avaler à la fin d’un triplé difficile, surtout quand les deux pilotes ont montré un rythme formidable ce matin. »

Albon a suggéré immédiatement après l’accident qu’une certaine forme de défaillance technique en était la cause.

« Je sais que nous avons eu un problème, nous devons juste le surmonter », a-t-il déclaré.

« Immédiatement lorsque j’ai appuyé sur la pédale de frein, j’ai entendu un bip dans l’oreille, ce qui signifie normalement qu’il y a une panne, [there was] verrouillage arrière et un gros crash. »

L’incident de Colapinto s’était produit au virage 3 en Q1. Il était provisoirement 18e sur la grille avant qu’Albon ne soit retiré, mais la composition finale de départ reste floue car Aston Martin travaille également sur d’importantes reconstructions de sa voiture après ses propres doubles shunts de qualification.

En conséquence, la Ferrari de Carlos Sainz est déjà prête pour un départ dans la voie des stands, tandis qu’Aston Martin s’efforce de réparer les voitures de Fernando Alonso et Lance Stroll après la sortie de leurs deux pilotes.

L’incident d’Albon signifie que c’est la deuxième fois cette année que Williams se retrouve avec une seule voiture pour un Grand Prix à la suite de sa chute.

Mais lors du GP d’Australie en mars, c’est son coéquipier de l’époque, Logan Sargeant, qui a été absent de la course alors que Williams a confié sa voiture à Albon après que la sienne ait été détruite lors d’un accident lors des premiers essais. L’équipe ne disposait pas de châssis de rechange à l’époque.